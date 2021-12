Anteil an Tristan Capital Partners Candriam steigt in Markt für Private-Equity-Immobilien ein

Die Fondsgesellschaft Candriam hat sich mit einem 40-prozentigen Anteil an der Investmentboutique Tristan Capital Partners beteiligt. Die Fondsgesellschaft und Tochter von New York Life Investment Management wird durch die strategische Partnerschaft erstmals am Markt für Private-Equity-Immobilien aktiv, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Demnach kann Candriam den Anteil an Tristan Capital Partners später noch weiter aufstocken.

Tristan Capital Partners verwaltet als Investmentboutique für Private-Equity-Immobilien in Europa den Angaben zufolge aktuell rund 9,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London hat 105 Mitarbeiter in acht Niederlassungen und investierte in 18 Jahren Firmengeschichte insgesamt rund 15 Milliarden Euro.

Das Management der Investmentboutique soll unverändert bleiben. Tristan Capital Partners werde weiterhin eigenständig investieren, soll sich dabei aber Finanzkraft, Vertriebsnetz und Größe Candriams zu Nutze machen. Die Tochtergesellschaft von New York Life Investment Management verwaltet ein Vermögen von rund 113 Milliarden Euro.

Candriam erweitert durch den Anteilskauf ihr Angebot um die Anlageklasse Immobilien, an denen immer mehr institutionelle Anleger Interesse zeigen. „Tristan Capital Partners ist ein echter Immobilienexperte. Das Unternehmen hat beeindruckende Erfolge vorzuweisen und viele treue Kunden“, sagt Candriam-Chef Naïm Abou-Jaoudé, Chef von Candriam und Vorsitzender von New York Life Investment Management International. „Durch die Partnerschaft mit Candriam sind wir noch besser aufgestellt, um unsere aktuelle und künftige Geschäftsstrategie umzusetzen“, sagt Ric Lewis, Vorsitzender und Co-Chef von Tristan Capital Partners.