Redaktion 13.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Anteil verdoppelt Jeder 6. Rentner arbeitet noch

Jeder Sechste in der Altersgruppe arbeitet noch. Am höchsten ist die Beschäftigungsquote in Baden-Württemberg, am niedrigsten in Sachsen-Anhalt. Auf Kreisebene führt Vechta in Niedersachsen, Mansfeld-Südharz belegt den letzten Platz.