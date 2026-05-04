Anthropic plant ein 1,5-Milliarden-Joint-Venture mit Blackstone und Goldman Sachs – und macht Private Equity zum Einfallstor in den Unternehmensmarkt.

Private-Equity-Gesellschaften haben in den vergangenen Jahren eines zu ihrem zentralen Versprechen gemacht: Effizienz steigern, Kosten senken, Renditen maximieren. Nun scheint sich ein neues Werkzeug in diesen Werkzeugkasten zu drängen – und es kommt nicht aus der klassischen Unternehmensberatung.

Anthropic, der Entwickler des KI-Assistenten Claude, steht laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ kurz vor dem Abschluss eines Joint Ventures mit einigen der einflussreichsten Namen der Wall Street.

1,5 Milliarden Dollar, verteilt auf prominente Namen

Das Gemeinschaftsunternehmen soll insgesamt rund 1,5 Milliarden Dollar umfassen. Als Ankerinvestoren fungieren Anthropic selbst, der Vermögensverwalter Blackstone sowie die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman – jeder von ihnen soll etwa 300 Millionen Dollar beisteuern. Goldman Sachs ist ebenfalls als Gründungsinvestor dabei, mit einem Beitrag von rund 150 Millionen Dollar. General Atlantic und weitere Gesellschaften sind laut den WSJ-Quellen ebenfalls beteiligt.

Das neue Unternehmen soll als eine Art Beratungsarm von Anthropic fungieren. Es hilft Unternehmen dabei – darunter explizit die Portfoliounternehmen der beteiligten Private-Equity-Häuser –, KI-Technologie in ihre Abläufe zu integrieren.

Private Equity als strategisches Ziel

Private-Equity-Gesellschaften stehen strukturell unter Druck, ihre Beteiligungen effizienter zu machen. KI-gestützte Automatisierung verspricht genau das: schnellere Prozesse, niedrigere Kosten, höhere Margen. Für Anthropic ist der Zugang zu diesem Universum an Portfoliounternehmen ein direkter Weg in den Unternehmensmarkt – ohne jeden einzelnen Kunden selbst akquirieren zu müssen.

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Anthropic gilt laut dem „Wall Street Journal“ derzeit als Marktführer im sogenannten Enterprise-Segment – also im Geschäft mit Unternehmenskunden. OpenAI versucht ebenfalls, in diesem Bereich aufzuholen: Das Unternehmen soll sich in Gesprächen über ein eigenes, konkurrierendes Joint Venture mit Private-Equity-Firmen befinden.

Claude Code treibt das Wachstum

Im Hintergrund dieser Transaktion steht ein Anthropic, das sich in einem deutlichen Aufwärtstrend befindet. Die Umsätze des Unternehmens sind zuletzt stark gestiegen – getrieben vor allem vom Erfolg von Claude Code, dem Programmierwerkzeug des Unternehmens. Anthropic erwägt laut WSJ zudem einen Börsengang, der noch in diesem Jahr stattfinden könnte.

Das Joint Venture wäre damit nicht nur ein strategischer Schritt in den Unternehmensmarkt, sondern auch ein Signal an potenzielle Investoren: Anthropic ist bereit, sich mit den größten Kapitalsammelstellen der Welt zu verbünden – und das zu Konditionen, die den Ernst dieser Ambitionen unterstreichen.