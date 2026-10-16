Erstmals können Anleger in Europa auf die Bewertung von Anthropic setzen, bevor die KI-Firma an die Börse geht. Wie so ein Pre-IPO-ETP funktioniert und wo Risiken lauern.

Mit dem neuen ETP können Anlegr schon vor dem Börsengang auf die Wertentwicklung Anthropic setzen.

Seit dem 13. Oktober können Anleger auf die Bewertung von Anthropic setzen, bevor das KI-Unternehmen überhaupt an der Börse ist. Das 21Shares Anthropic Synthetic ETP (ISIN: CH1606386675) ist nach Angaben des Unternehmens das erste synthetische Pre-IPO-ETP in Europa. Das börsengehandelte Produkt verspricht eine laufende, ungehebelte Teilhabe an der sogenannten impliziten Bewertung des Entwicklers des KI-Modells Claude – so einfach wie bei einer Aktie oder einem ETF, obwohl sich Anthropic als privates Unternehmen über die Börse nicht handeln lässt.

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Ein ETP, aber keine Aktie

Pre-IPO steht für die Zeit vor dem Börsengang (initial public offering). Exchange Traded Products, kurz ETP, sind Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden und deren Wert sich an einem Basiswert orientiert. Bei einem klassischen ETP ist das zum Beispiel ein Index oder ein Rohstoff.

Beim neuen 21Shares-Produkt ist der Basiswert jedoch keine Anthropic-Aktie. Stattdessen zeichnet eine Derivatestruktur die vom Markt erwartete Bewertung des Unternehmens nach – mit Folgen für Anleger. Wer das Papier kauft, wird weder Miteigentümer noch Aktionär. Er erhält keine Stimmrechte und keine Ansprüche am Unternehmen. Er partizipiert allein wirtschaftlich – wenn die implizite Bewertung von Anthropic steigt, aber ebenso, wenn sie fällt.

Woher ein Preis kommt, wenn es keinen Kurs gibt

Die eigentliche Schwierigkeit steckt in der Preisfindung. Bei einem börsennotierten Konzern liefert der Aktienkurs ununterbrochen einen Marktpreis. Bei einem privaten Unternehmen fehlt dieser Dauerwert. Finanzierungsrunden, Verkäufe am Sekundärmarkt und die Erwartungen der Marktteilnehmer geben allein Anhaltspunkte.

An dieser Stelle greift 21Shares auf Instrumente zurück, die sich im Kryptohandel etabliert haben. Eine zentrale Rolle spielen Perpetual Futures, also unbefristete Terminkontrakte. Anders als gewöhnliche Terminkontrakte haben sie kein Ablaufdatum. Über sie setzen Händler laufend auf die künftige Entwicklung eines Basiswerts, ohne diesen besitzen zu müssen. Für Anthropic werden solche Kontrakte unter anderem auf der Kryptobörse Binance gehandelt.

Aus diesen Kontrakten entsteht der Referenzpreis. Binance wertet dafür laufend abgeschlossene Geschäfte aus und leitet daraus sekündlich einen aktualisierten Preis ab. Damit einzelne Ausschläge das Ergebnis nicht verzerren, greifen Schwellenwerte für Preissprünge und alternative Rechenwege, sobald wenig gehandelt wird. Technisch übernehmen diese Aufgabe sogenannte Oracles – Systeme, die externe Marktdaten erfassen und für den digitalen Handel nutzbar machen.

Auf diesem Referenzpreis baut der Indexanbieter Kaiko den Kaiko Anthropic USD Reference Rate auf, an dem sich wiederum der Nettoinventarwert (NAV) des ETP orientiert. Die eigentliche Position stellt 21Shares über Total Return Swaps (TRS) her – Tauschgeschäfte, welche die Entwicklung der Perpetual Futures ohne Hebel nachzeichnen. Nach Angaben von Kaiko soll der Referenzpreis von einem unabhängigen Indexanbieter stammen und so eine objektive Grundlage für den NAV bieten.

Vom Kryptomarkt ins Depot

Blockchain-Technik steckt dabei nicht in jedem Baustein. Manche Handelsplätze wie Hyperliquid laufen direkt auf einer Blockchain, andere wie Binance auf zentralen Systemen. Das eigentlich Neue liegt im Zusammenspiel: Handels- und Bewertungsmechanismen aus dem Kryptomarkt werden mit der klassischen Wertpapierhülle verbunden, die die Finanzbranche seit Langem kennt.

Möglich macht das eine eigens gegründete Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) mit dem Namen 21Shares x FalconX Limited. Sie verbindet die Erfahrung von 21Shares beim Bau von ETPs mit der Bilanz und dem Derivatehandel des Krypto-Primebrokers FalconX. 21Shares will darüber künftig weitere synthetische Produkte auf den Markt bringen, etwa Multi-Asset-Strategien.

Für Anleger bedeutet die Konstruktion vor allem eins: Sie müssen weder selbst auf einer Kryptobörse handeln noch Derivatepositionen verwalten. Der Zugang läuft über das gewohnte Wertpapierdepot. Duncan Moir, President und Investment-Chef bei 21Shares, begründet das Produkt damit, dass sich immer mehr Wert auf private Unternehmen verlagere, der Zugang für klassische Anleger aber zunehmend schwieriger werde. Diese Lücke soll das ETP schließen.

Was beim Börsengang passiert

Und wenn Anthropic eines Tages tatsächlich an die Börse geht? Dann sollen die Derivatepositionen laut 21Shares bestehen bleiben, und die Preisreferenz wechselt auf den offiziellen Börsenkurs. In echte Aktien wird das Papier nicht umgewandelt. So will der Anbieter einen erzwungenen Verkauf oder eine physische Übertragung von Aktien zum Zeitpunkt des Börsengangs vermeiden.

Wo die Risiken liegen

So neu die Technik ist, so deutlich sind die Unterschiede zur klassischen Aktie – und die Risiken. Schon die Bewertung privater Unternehmen bleibt unsicher. Die verfügbaren Handelsdaten können dünn sein, die Liquidität gering, und die Preise können zwischen den Handelsplätzen deutlich auseinanderlaufen.

Hinzu kommen Eigenheiten der eingesetzten Instrumente. Bei Perpetual Futures sorgt die sogenannte Funding Rate über regelmäßige Zahlungen zwischen Käufer- und Verkäuferseite dafür, dass der Kontraktpreis nah am Referenzwert bleibt. Diese Finanzierungskosten schwanken und können den Nettoinventarwert und damit die Wertentwicklung des ETP belasten. Dazu kommen das Gegenparteirisiko einer synthetischen Struktur und die laufenden Produktkosten: Die Gesamtkostenquote liegt bei 1 Prozent pro Jahr, beim Ausstieg fallen zusätzlich 2 Prozent an.

Und noch eine Einschränkung nennt 21Shares selbst: Ein Pre-IPO-ETP zeichnet nicht zwangsläufig genau jene Bewertung nach, zu der ein Unternehmen später tatsächlich an die Börse geht. Wer einsteigt, setzt also auf eine vom Markt geschätzte Größe – nicht auf einen festen Preis.

Der ETP im Überblick