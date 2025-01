Die amerikanische Wirtschaft erlebt einen fundamentalen Umbruch: Große Konzerne distanzieren sich zunehmend von den sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Nachhaltigkeitszielen. Was als vereinzelte Unternehmensentscheidungen begann, hat sich zu einer Bewegung entwickelt, die die Finanzwelt in ihren Grundfesten erschüttert.

Nachhaltigkeitswende in der Finanzwelt

Den jüngsten Paukenschlag liefert ausgerechnet Blackrock, der weltgrößte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Billionen US-Dollar. Sein Ausstieg aus der „Net Zero Asset Managers Initiative“ (NZAMI) markiert einen interessanten Wendepunkt. Der Konzern vollzieht damit eine bemerkenswerte Kehrtwende – CEO Larry Fink hatte noch 2020 „Klimarisiken sind Anlagerisiken“ zum Leitmotiv erhoben. Vizechef Philipp Hildebrand begründet den Schritt in einem Kundenbrief mit rechtlichen Risiken – ein Argument, das in der aufgeheizten politischen Atmosphäre schwer wiegt.

Die Entwicklung zieht den gesamten Finanzsektor mit. J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup und Bank of America – alle großen Namen der Wall Street haben sich bereits aus der „Net Zero Banking Alliance“ (NZBA) zurückgezogen. Die NZBA verliert damit massiv an Bedeutung: Ihr Anteil an den globalen Bankaktiva schrumpft von über 40 Prozent im Herbst 2024 auf nun 35 Prozent.