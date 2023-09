Christoph Klink von Antler „Das Venture-Capital-Business lebt stärker vom Austausch als andere Branchen“

Das Unternehmen Antler ist ein sogenannter Day-Zero-Investor. Das heißt, es steigt nicht nur frühphasig in Unternehmen ein, es baut die Startups direkt mit auf. Antler hat Standorte auf der ganzen Welt. Wie organisiert man in einem solch agilen Umfeld eine Organisation? Welche Tools sind im Venture-Capital-Geschäft unabdingbar? Darüber sprach DAS INVESTMENT mit Christoph Klink von Antler Deutschland.

DAS INVESTMENT: Herr Klink, Sie leiten das auf Early-Stage-Investments spezialisierte Venture-Capital-Unternehmen Antler in Deutschland. Ihre Firma wächst rasant, mittlerweile arbeiten Sie aus 26 Standorten auf der Welt. Wie organisieren Sie sich technisch, damit es zu keinen Reibungsverlusten kommt?

Christoph Klink: Wir sind 2018 an den Start gegangen und damit ein vergleichsweise junges Unternehmen. Das hat den Vorteil, dass wir vollständig digital aufgestellt sind. Alles, was wir tun, läuft über die Cloud. Wir haben keinerlei installierte Software mehr auf unseren Rechnern.

Das klingt radikal. Sie speichern die Dateien nicht einmal auf Ihrem persönlichen Rechner?

Klink: Nein. Alles ist permanent verfügbar und auf Kollaboration ausgerichtet. Ich kann ein Dokument in Singapur anlegen, das Team in Europa nimmt ein paar Stunden später den Ball auf, und irgendjemand in San Francisco schließt das Projekt später ab. Und wenn ein Kollege bei einem Kundentermin verhindert ist, kann jederzeit jemand einspringen.

Welche Tools verwenden Sie?

Klink: Wir nutzen Zoom und die Google Suite. Aber die Tools sind das eine. Es kommt darauf an, dass die Teams diese Art zu arbeiten verinnerlichen.

Dafür muss man alle mitnehmen.

Klink: Ein wichtiger Punkt. Wir experimentieren mit verschiedenen Technologien, die Gespräche in Meetings automatisiert transkribieren und die Erkenntnisse zusammenfassen. Wir haben uns allerdings noch nicht für ein Tool entschieden. Das Venture-Capital-Business lebt stärker vom Austausch als andere Branchen. Hier kommt es oft auf das richtige Intro an.

Haben Sie dafür auch einen Software-Tipp, der über das eigene Telefonbuch und LinkedIn hinausgeht?

Klink: Ein zweiter Gamechanger für uns war die Einführung von Affinity. Das ist ein CRM-System, welches detaillierte Einblicke in die Geschäftsbeziehungen von Kontakten gibt. Denn über Linkedin sehe ich zwar, ob Person A auch Person B kennt. Das allein sagt jedoch nichts über die Qualität der Beziehung aus. Hier setzt Affinity an: Diese Software qualifiziert die Tiefe eines Kontakts.

Sie wissen dann, wer bei wem über Kreuz investiert ist.

Klink: Zum Beispiel. Wir nutzen Affinity, um Netzwerkeffekte in unserem Ökosystem sichtbar zu machen. Für Venture-Capital-Unternehmen ist das unverzichtbar.