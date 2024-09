Antonio Skoro ist zum neuen Geschäftsführer bei Qualitypool ernannt worden. Er ist ab sofort für den Produktbereich Finanzierung des Maklerpools mit rund 160 Mitarbeitern zuständig. Die Lübecker bieten den mehr als 13.000 angeschlossenen Finanzierungs- und Versicherungsvermittlern, Finanzdienstleistern und -vertrieben Services bei der digitalen Vermittlung von Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten, Bausparverträgen und Versicherungen. Um sie im Vertrieb konkret zu unterstützen, betreibt man die von den einzelnen Anbietern unabhängigen Plattformen Europace für Finanzierungen und Smart Insur für Policen.

Technologiedienstleister für den Finanzvertrieb

Qualitypool ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im S-Dax notierten Hypoport-Gruppe mit Hauptsitz in Lübeck, die sich als Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft versteht. Das 1999 gegründete Unternehmen ist seit fünf Jahren mit der Firma ASC Assekuranz-Service Center verschmolzen. Anfang 2022 übernahm Qualitypool außerdem 100 Prozent der Unternehmensanteile des auf gewerbliche Komposit- und Kfz-Policen spezialisierten Mitbewerbers Amexpool. In der diesjährigen Cash-Hitliste Maklerpools ist der Anbieter trotz seiner mittleren Größe nicht in der entsprechenden Rangliste verzeichnet, weil er seinen Rohertrag nicht angegeben hat.

Geschäft mit Baufinanzierungen eingebrochen

Andrea Föllmer

Zum Vergleich: Vor drei Jahren lag Qualitypool mit Provisionserlösen in Höhe von 64,9 Millionen Euro noch auf Platz acht von damals 21 Teilnehmern. Aktuell vermelden die Lübecker Gesamtumsätze von 77,2 Millionen Euro, mit denen sie in den Top Ten nach diesem Kriterium landen. Doch ein Jahr zuvor waren es noch knapp 86,9 Millionen Euro. Ein wichtiger Grund dafür: Im vergangenen Jahr verzeichnete das Vermittlungsvolumen in dem für Qualitypool wichtigen Geschäft mit Baufinanzierungen ein Minus in Höhe von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das Geschäft mit Ratenkrediten wuchs nach mehreren sehr guten Jahren 2023 kaum noch.

Neue Geschäftsbereiche und Kooperationen

Um für mehr Wachstum zu sorgen, soll der neue Chef Skoro unter anderem seine elfjährige Berufserfahrung in der Interhyp-Gruppe einbringen. Bei dem Baufinanzierer aus München leitete er unter anderem das Team für institutionelle Partner. Zu seinen Aufgaben zählte außerdem, neue Geschäftsbereiche aufzubauen und strategische Kooperationen abzuschließen. Direkt vor seinem Wechsel nach Lübeck war er acht Monate lang für das Hypothekengeschäft beim international tätigen Kreditversicherer BNP Paribas Cardif zuständig. Als Qualitypool-Geschäftsführer will er nach eigenen Angaben nun das Finanzierungsgeschäft ausbauen.

Plus im Neugeschäft mit Kfz-Versicherungen

Skoros direkter Vorgänger Jörg Haffner verlässt Qualitypool nach acht Jahren an der Spitze. „Er bleibt der Konzernmutter Hypoport aber in anderer Funktion erhalten“, erklärt Hypoport-Vorstand Stephan Gawarecki. „Jörg übernimmt die Verantwortung für das Teilsegment Ratenkredit.“ Für den Versicherungsbereich bei Qualitypool ist seit zwei Jahren und auch weiterhin Andrea Föllmer als Co-Geschäftsführerin verantwortlich. Dieser Geschäftsbereich verzeichnete 2023 ein besonders deutliches Plus im Neugeschäft mit Kfz-Versicherungen, in dem die Zahl der Neuanträge zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent gestiegen ist.

„Die positive Geschäftsentwicklung des Versicherungsbereichs setzt sich im laufenden Jahr fort und verläuft bisher voll nach Plan. Die Zahl der produktiven Vertriebspartner nimmt weiter zu, zugleich setzen wir noch stärker auf die erfolgreichen Teilbereiche Kfz und Gewerbe“, berichtete Föllmer im Juni. Im Geschäftsbereich Versicherung arbeite man derzeit intensiv daran, die Vertriebspartner technologisch für die Zukunft zu wappnen. „Dazu gehört es, die erfolgreichsten Tools der Teilunternehmen zu identifizieren, fortzuführen und die technologische Welt sinnvoll zu vereinheitlichen.“