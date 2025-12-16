Universal Investment baut das Führungsteam um: Zwei neue Manager sollen kommerzielle Strategie und Kundenbeziehungen in der DACH-Region steuern.

Universal Investment besetzt zwei zentrale Positionen neu: Antonio Soler wird ab 6. Januar 2026 Group Chief Commercial Officer der Gruppe und berichtet direkt an Francesca McDonagh. In seiner neuen Funktion verantwortet er die kommerzielle Strategie sowie die Bereiche Vertrieb, Kundenbeziehungsmanagement, Fondsvertrieb, Marketing und Kommunikation.

Soler bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er bei Vistra als Global Head of Corporate Business Unit tätig und verantwortete dort Strategie, Umsatz sowie Fusionen und Übernahmen. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Wolters Kluwer, der TMF Group und Triton Securities inne.

Parallel dazu übernimmt Frank Becker ab 1. Januar 2026 die Position des Head of Relationship Management für Asset Owner und Asset Manager in der DACH-Region. Er berichtet direkt an Soler und leitet das strategische Kundenmanagement für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Becker kommt von der Meag, wo er als Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung die globale Expansion und das Geschäft mit institutionellen Investoren verantwortete. Davor war er Managing Director bei State Street Global Advisors und in verschiedenen Positionen bei Pioneer Investments tätig. Becker verfügt ebenfalls über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche.

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine Fonds-Service-Plattform. Das 1968 gegründete Unternehmen administriert rund 1.438 Milliarden Euro Vermögen über mehr als 5.000 Fonds- und Investmentmandate. Mit etwa 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Krakau und Singapur bietet Universal Investment Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments.