Antonio Soler und Frank Becker: Universal Investment erweitert Vertriebsleitungsteam
Universal Investment besetzt zwei zentrale Positionen neu: Antonio Soler wird ab 6. Januar 2026 Group Chief Commercial Officer der Gruppe und berichtet direkt an Francesca McDonagh. In seiner neuen Funktion verantwortet er die kommerzielle Strategie sowie die Bereiche Vertrieb, Kundenbeziehungsmanagement, Fondsvertrieb, Marketing und Kommunikation.
Soler bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er bei Vistra als Global Head of Corporate Business Unit tätig und verantwortete dort Strategie, Umsatz sowie Fusionen und Übernahmen. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Wolters Kluwer, der TMF Group und Triton Securities inne.
Parallel dazu übernimmt Frank Becker ab 1. Januar 2026 die Position des Head of Relationship Management für Asset Owner und Asset Manager in der DACH-Region. Er berichtet direkt an Soler und leitet das strategische Kundenmanagement für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Becker kommt von der Meag, wo er als Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung die globale Expansion und das Geschäft mit institutionellen Investoren verantwortete. Davor war er Managing Director bei State Street Global Advisors und in verschiedenen Positionen bei Pioneer Investments tätig. Becker verfügt ebenfalls über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche.
Über Universal Investment
Die Universal Investment Gruppe ist eine Fonds-Service-Plattform. Das 1968 gegründete Unternehmen administriert rund 1.438 Milliarden Euro Vermögen über mehr als 5.000 Fonds- und Investmentmandate. Mit etwa 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Krakau und Singapur bietet Universal Investment Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments.