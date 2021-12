Antwort der Generali auf die Bestandsoptimierung „Sollte der Zeitraum zu kurz gewesen sein, möchten wir uns hierfür entschuldigen“

Das schreibt die Generali auf unsere Anfrage zu dem Umdeckungen in der Unfallversicherungen ( hier geht es zum Ursprungsartikel ):„Es ist korrekt, dass die Generali Versicherungen einen Teil ihrer hochrabattierten Verträge in der Unfallversicherung sanieren. Darüber haben wir unsere Makler informiert und dem Großteil ein entsprechendes Fortsetzungsangebot unterbreitet.Sollte der Zeitraum zwischen Information und Versendung der Kündigungsschreiben für unsere Versicherungsmakler zu kurz gewesen sein, möchten wir uns hierfür entschuldigen. Makler, die Fragen zu Generali-Unfallversicherungen haben, können sich gerne an uns wenden."