Versicherungen

Aon Deutschland mit neuem Bereichs-CEO

Ab Juli neues Beratungsgeremium Aon Deutschland mit neuem Bereichs-CEO

Beim Großmakler Aon Deutschland steht mit der Berufung von Marcel Armon ein Führungswechsel an. Gleichzeitig entsteht mit dem Advisory Board ab Juli 2026 ein neues Top-Gremium.

Marcel Armon
Marcel Armon bekommt bei Aon Deutschland eine neue Rolle. | Bildquelle: Aon
Von  | Redakteur
Aktualisiert am:

Marcel Armon übernimmt am 1. Juli 2026 beim Großmakler Aon Deutschland die Führung des Geschäftsbereichs für kommerzielle Risiken (Commercial Risk Solutions). Er folgt auf Kai Büchter, der diese Rolle seit 2018 innehat. Büchter soll Vorstandsvorsitzender für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bleiben. Hintergründe zu der Personalentscheidung teilte Aon nicht mit.

Lange Karriere in der Branche 

Armon ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender von Aon Österreich, wo er laut Pressemitteilung die Geschäftsentwicklung ausbaute und zentrale Transformationsprojekte verantwortete. Seit 2023 ist er zudem Geschäftsführer von Aon Deutschland mit Zuständigkeit für den Bereich Spezialgebiete (Chief Specialty Officer). Zuvor bekleidete er über zwei Jahrzehnte Führungsrollen unter anderem bei dem Konkurrenten Howden Group und Funk sowie beim Versicherer HDI. Ob Armon seine bisherigen Posten bei Aon behalten soll, ist nicht bekannt.

„Mein Ziel ist es, unsere Position im Markt weiter auszubauen, indem wir Risiken neu denken, Innovationen schneller realisieren und unseren Kundinnen und Kunden in einer komplexer werdenden Welt Lösungen bieten, die ihrer Zeit voraus sind“, sagt Amron. 

Neues Beratungsgremium auf Holdingebene 

Zusätzlich gründet Aon Deutschland mit dem Advisory Board auf Holdingebene ein neues Führungsgremium. Ihm gehören Büchter, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hartmuth Kremer-Jensen sowie die Geschäftsführer Harald Resche und Mark-Dominik Thofern an. Resche und Thofern werden zum 1. Juli neu in die Geschäftsführung der Aon Holding Deutschland berufen; Kremer-Jensen und Büchter gehören ihr bereits an.

Das Advisory Board soll sich laut Unternehmensmitteilung auf Großkundengewinnung, Beziehungsmanagement auf C-Level, Talententwicklung und Wachstumsprojekte konzentrieren. „Die Gründung des Advisory Boards schafft zusätzliche Kapazitäten, um Chancen in einem sich wandelnden Marktumfeld noch konsequenter zu nutzen“, sagt Büchter. „Aus einer Position der Stärke heraus schaffen wir damit ein am Markt einzigartiges Gremium, welches die zukünftige operative Führung von Aon Deutschland in strategischen Wachstumsinitiativen unterstützen wird.“

Im Gegensatz zu einem Aufsichtsrat oder Vorstand hat ein Advisory Board in der Regel keine formelle Entscheidungsgewalt oder Kontrollfunktion und trägt keine gesetzliche Haftung für Geschäftsentscheidungen. Seine Aufgabe besteht primär darin, Fachwissen, Netzwerke und neue Perspektiven einzubringen.

Bastian Hebbeln ist ausgebildeter Industriekaufmann und studierter Diplom-Ökonom. Nach einem Volontariat bei den Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen-Zeitungsverlags, arbeitete er viele Jahre in der PR. Im Juli 2023 wechselte er als Redakteur zu DAS INVESTMENT. Schon seit mehreren Jahren liegt sein Schwerpunkt auf Themen der Versicherungswirtschaft. Dabei kümmert er sich vor allem um eine enge Vernetzung mit der Branche, den persönlichen Kontakt zu Vermittlern und neue inhaltliche Formate. Mehr über Bastian Hebbeln
