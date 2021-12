Aon holt neuen Vertriebsleiter für den Bereich Zielgruppen

In seiner neuen Funktion verantwortet der 46-Jährige alle vertrieblichen Zielgruppen-Maßnahmen sowohl im Privatkunden-, Verbands- als auch im Belegschaftsgeschäft und bei selektiven Marktkooperationen.Querl war zuletzt für den Partnervertrieb des Direktversicherers Karstadt-Quelle Versicherungen verantwortlich, der sich heute Ergo Direkt nennt. Hier baute er die Zusammenarbeit mit firmenverbundenen Vermittlern auf und baute den selektiven Maklervertrieb und die Zusammenarbeit mit gesetzlichen Krankenkassen aus.„Mit Thomas Querl haben wir bei ARS einen Vertriebsprofi an Bord, der das für einen Großmakler immer wichtiger werdende Geschäft mit Privatkunden, Verbänden und kleineren Unternehmen erschließen soll“, so Marketingvorstand Andreas Bruckner.