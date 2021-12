Aon-Marktreport Das sind die Megatrends des Versicherungsjahres 2019

Die Zukunft hat laut Hartmuth Kremer-Jensen schon begonnen: Bereits 2020 könnte das Internet der Dinge bis zu 26 Milliarden Objekte vernetzen. „Das sind 26 Milliarden Einfallstore für Hackerangriffe“, erklärt der Chef für Versicherungsvermittlung bei Aon Deutschland mit Hauptsitz in Hamburg. Das Maklerunternehmen beschäftigt hierzulande rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standorten.

Laut dem aktuell veröffentlichten Marktreport der Aon-Berater bestimmen zwei Megatrends die nähere Zukunft deutscher Unternehmen: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sie haben damit auch in der Gewerbeversicherung einen hohen Stellenwert erreicht. So werde beispielsweise eine gegen Cyber-Risken gewappnete IT-Ausstattung für die Unternehmen hierzulande immer wichtiger.

„Silent-Cyber-Risiken sind potenzielle Zeitbomben“

Hartmuth Kremer-Jensen, Aon

Die Versicherer lösen Cyber-Risiken laut Aon inzwischen vollständig aus anderen Sparten wie Sach- oder Vertrauensschaden heraus, um sogenannte „Silent-Cyber-Risiken“ zu reduzieren. Dies sind Risiken, die nicht explizit ein-, aber auch nicht ausgeschlossen sind, weil sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schlicht nicht verbreitet waren. Damit sind sie „potenzielle Zeitbomben“, sagt Kremer-Jensen.

„Die Industrie 4.0 zeigt drastisch, dass wir zwar in einer Welt von Innovationen leben, diese Welt aber auch voller neuer Risiken steckt“, erklärt Kremer-Jensen. „Deshalb muss die Investition in Innovation unternehmerisch abgesichert werden können“, so der Geschäftsführer und Chief Broking Officer bei Aon weiter. „Fehlen hier Versicherungskonzepte, wird die Innovationstätigkeit von Firmen abgebremst.“

Versicherungsmarkt kann Fortschritt vorantreiben

Insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit könne der Versicherungsmarkt den Fortschritt durch innovative Policen-Pakete wesentlich vorantreiben. Ein Beispiel sei der Ausbau der Netzinfrastrukturen für erneuerbare Energien. Denn die Stromerzeugung aus regenerative Quellen findet häufig weit entfernt vom Abnehmer statt. Zurzeit würden deshalb große Mengen erzeugter Energie nicht wirtschaftlich genutzt.

Jährliche installierte Windenergieleistung in Deutschland (zum Vergrößern hier klicken!) Grafik: Aon

„Die Stromnetze müssen ausgebaut werden – das wird zu erheblichen Investitionen führen“, sagt Kremer-Jensen. „Damit aber investiert wird, müssen innovative Versicherungskonzepte den Boden bereiten.“ Da die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit in allen Branchen zu spüren seien, müssten sich die Versicherer in Zukunft stärker von einem rein spartenzentrierten Ansatz verabschieden.