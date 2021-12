Aon Risk Solutions Aon holt neuen Betriebschef

Bernd Knof wird zum 1. September 2014 neuer Betriebschef beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions (ARS) Deutschland. Der 42-Jährige leitet somit den Bereich Operations von ARS. In dieser Funktion berichtet er direkt an Geschäftsführer Onno Janssen.Knof sammelte zuvor Erfahrungen in vergleichbaren Positionen der Versicherungsbranche. Zuletzt war er bei der Capgemini Gruppe als globaler Leiter Geschäftsentwicklung für das Segment Finanzdienstleistungen verantwortlich. Davor war er in verschiedenen internationalen Leitungsfunktionen für die Ergo Versicherungsgruppe tätig.