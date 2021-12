Apano startet vermögensverwaltenden Fonds

Mit dem HI Strategie 1 (WKN: A1J9E9) bringt Apano Investments zum ersten Mal einen vermögensverwaltenden Fonds auf den Markt. Das Startkapital von 1,5 Millionen Euro hat Apano aus eigenen Mitteln aufgebracht.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Dabei versucht das Management-Team, sowohl in steigenden, als auch in fallenden und seitwärts laufenden Märkten einen Gewinn zu erzielen.Das Portfolio enthält etwa 15 bis 20 Positionen. Dabei strebt der HI Strategie 1 eine Durchschnittsrendite von mittelfristig rund 5 bis 7 Prozent jährlich nach Kosten, bei einer einstelligen Zielvolatilität an.