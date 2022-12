Apella-Chef Guntram Schloß „Makler müssen sich fragen, mit wem sie ihre Geschäfte machen“

DAS INVESTMENT: Immer mehr Anleger sind heute als Selbstentscheider unterwegs. Wo sehen Sie die Position von Beratern mit Blick auf die Zukunft?

Guntram Schloß: Die vergangenen Jahre waren gute Jahre für Selbstentscheider. Doch wer den Index kauft, kauft auch alle Bewegungen im Index mit. Die Aufgabe der Berater ist es, Lösungen für die Kunden zu finden, die einen Vorteil bringen. Gleicher Ertrag bei geringerem Risiko oder höherer Ertrag bei moderatem Risiko. Der Vorteil dieser Strategien zeigt sich in volatilen Zeiten, wenn die Finanzmärkte nicht nur eine Richtung kennen. Ein guter Berater zeichnet sich in genau diesen Zeiten dadurch aus, dass er als Ansprechpartner für seine Kunden erreichbar ist und sie wie ein Lotse durch die unruhigen Phasen steuert. Wir glauben, dass zwar die absolute Menge der Selbstentscheider steigen wird – nicht jedoch der relative Anteil an allen Menschen, die sich mit Kapitalanlagen beschäftigen. Dadurch bleiben Berater in einer starken Position.

Wie wird sich der deutsche Finanz- und Versicherungsberatermarkt in den kommenden Jahren verändern?

Schloß: Im gesamten Vermittlermarkt werden wir Konsolidierungen zu größeren Einheiten sehen. Einzelne kleine Einheiten werden es schwer haben, den Wandel der Digitalisierung mitzugehen. Die Investitionen in notwendige Software und qualifiziertes Personal werden zu einer immer größeren Belastung für den Einzelnen.

Welchen Wandel sehen Sie auf den Markt und das Geschäft der Maklerpools zukommen?

Schloß: Bei den Maklerpools ist der Konsolidierungstrend bereits deutlich zu erkennen. Auch die kleineren Pools sind mit den steigenden Kosten konfrontiert. Maklerinnen und Makler müssen sich zukünftig fragen, mit wem sie ihre Geschäfte machen: Was passt besser zum eigenen Geschäftsmodell? Unter dem Motto „freie Pools für freie Makler“ steht Apella für all diejenigen offen, die sich einen unabhängigen Pool für ihre Tätigkeit als unabhängiger Makler an ihrer Seite wünschen.

Was steht bei Apella 2023 auf der To-do-Liste?

Schloß: 2023 kommen große Updates bei unserem hauseigenen Verwaltungssystem, dem Apella MSC, erste Highlights werden wir bei unserem Jahresauftaktkongress im Schlosshotel Fleesensee präsentieren. Im Laufe des Jahres werden weitere Updates folgen. Wir sind uns sicher, dass wir 2023 einen sehr großen Schritt zu einem der besten Technologieangebote im Poolmarkt machen werden. Außerdem wollen wir 2023 den Bereich Banken ausbauen. Im November 2022 konnten wir mit Philipp Schütz einen Generalbevollmächtigten für den Bereich gewinnen. Dadurch werden wir das Angebot in den Bereichen Kapitalanlage und Finanzierungen erheblich attraktiver machen. Außerdem starten wir im ersten Quartal ein modernes Videostudio – um den Neuheiten bei Apella die nötige Aufmerksamkeit im Markt zu verschaffen.



Über den Interviewten:

Guntram Schloß ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des Maklerpools Apella aus Neubrandenburg.