Für Kapitalanlagen und Finanzierungen Apella holt Philipp Schütz in die Geschäftsleitung

Philipp Schütz ist seit November als Generalbevollmächtigter für den Bereich Banken Teil der erweiterten Geschäftsleitung von Apella. Das teilte der Maklerpool mit. Schütz verantwortet in dieser Funktion die Bereiche Investment, Finanzierungen und Kapitalanlageimmobilien. „Mit dieser Erweiterung des Führungsteams beschleunigen wir das Wachstum bei den Bankprodukten“, so Apella-Vorstand Harry Kreis.

Schütz startete seine berufliche Laufbahn als Selbstständiger im Investmentbanking, wo er Erfahrung im Aufbau von Vertriebseinheiten sammelte. Nach zehn Jahren in diesem Geschäft baute er seinen eigenen Maklerbetrieb auf. Mit Apella habe er bereits als Makler eng zusammengearbeitet, so Schütz. „Ich weiß aus der eigenen Berufspraxis ziemlich genau, was Makler von einem Pool erwarten.“ Neben wettbewerbsfähigen Produkten müsste auch der Mehrwert stimmen, etwa durch Beratungsansätze, Unterstützung bei der Strukturierung der Tagesarbeit oder strategische Beratung für die Entwicklung des Unternehmens. Auf Beratung und Unterstützung der Makler wolle er daher einen Fokus legen.