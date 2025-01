Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wohin steuert die US-Wirtschaft unter Donald Trump? Wie geht es in Deutschland und Europa weiter? Wie sollten sich Anleger in der aktuellen Lage aufstellen? Diese Fragen diskutierten Finanzexperten beim Kapitalanlagegipfel des Maklerpools Apella. Mit dabei waren Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer, Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, Emanuel Teuber von der Bayerischen Landesbank und DJE-Fondsexperte Ulrich Kaffarnik. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Apella-Volkswirt Helmut Kaiser.

Deregulierung sowie sinkende Energiepreise dürften die US-Wirtschaft befeuern, so die Erwartung von Folker Hellmeyer. Die neue Politik unter Trump sei „ein Appell an den Rest der Welt, diesem Modell zu folgen“, so der Volkswirt. Flossbach-Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran rechnet damit, dass die US-Wirtschaft in der Breite wächst und damit künftig nicht mehr nur von wenigen Unternehmen dominiert werde.

Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig

Weniger optimistisch äußern sich die Diskussionsteilnehmer für Deutschland und Europa. Durch die hohen Energiepreise würden viele Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, so Emanuel Teuber, Leiter des Investment Research bei der Bayerischen Landesbank. Deutschland habe das Problem, dass es nicht so stark von der Binnenwirtschaft profitiere, sondern auf den Export angewiesen sei. „Da sind wir im Moment leider nicht mehr wettbewerbsfähig“, so Teuber.

„Wir haben in Deutschland eine strukturelle Krise, die wir angehen müssen“, meint auch Ulrich Kaffarnik von DJE. Die neue Bundesregierung stehe vor großen Herausforderungen, könne das Ruder aber nicht in wenigen Monaten herumreißen. Viele Probleme müsse die Politik zudem EU-weit angehen.

Wie sich Anleger angesichts dieser Marktlage aufstellen sollten und wie die Finanzexperten eine Million Euro investieren würden, erfahren Sie im Video, das die Veranstaltung in voller Länge zeigt.