Apella KV-Service Enorme Zeitersparnis bei PKV-Angeboten

„Ich bin zu Apella gekommen, weil für mich als PKV-Experte der KV-Service extrem interessant ist“, sagt Hans S., seit 16 Jahren PKV Spezialist und seit 2021 Apella-Makler. „Nach vielen Praxisfällen kann ich sagen: Ich wurde nicht enttäuscht. Ich erlebe täglich, wie der KV-Service für Erleichterung sorgt. Um mal ein Beispiel zu nennen: Ich hatte vor Kurzem einen komplexen Fall. Es gab eine Nachbearbeitung – aber schon bevor der Antrag eingereicht wurde. Das ist der Punkt: Die Zeitersparnis ist enorm, wenn die Nachbearbeitungen bereits vorab erledigt sind. Ich habe praktisch keinen Kontakt zum Kunden, bis ich ein annahmefähiges Angebot vorliegen habe. Den Apella KV-Service kann ich auch Anfängern wärmstens ans Herz legen, denn die Arbeit wird vor allem durch das Service-Team übernommen. Im Grunde braucht man nur die E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Das Ausfüllen des Erfassungsbogens ist wirklich kinderleicht. Feineinstellungen kann man selbst vornehmen. Bisher konnten in fast allen Fällen zufriedenstellende Angebote für meine Kunden generiert werden.“

Komplex geht ganz einfach

Hohe Beiträge auch im Alter, kein Zurück in die GKV und Einfluss der Familienplanung auf die PKV-Beiträge – Sie können diese Einwände entkräften? Glückwunsch, denn schon hier scheitern einige Vermittler.

Doch sind die Einwände erst entkräftet, erkennt der Kunde die Vorteile der PKV für sich. Jetzt geht für den Vermittler die Arbeit erst so richtig los: Gesundheitszustand abfragen, eventuell die Krankenakte und Arztberichte anfordern, alles zusammenstellen, bei einer Vielzahl von Versicherern anfragen und Angebote erstellen.

Aufwand und Zeit, die viele Vermittler im Alltagsgeschäft nicht haben.

Wir haben DIE Lösung für Sie:

Premium-Abwicklungsservice

Qualifizierte Risiko-Vorabanfrage mit einheitlichem Erfassungsbogen

Direkter Kontakt zu den Underwritern der Gesellschaften

Angebotserstellung

Abschluss über Einheitsantrag

Vorteile:

KEIN Provisionsverzicht

Hohe Annahmequote

Wenig bis keine Nachbearbeitungen

„Jeder kennt die täglichen Probleme und den langwierigen Prozess in der Krankenversicherung. Risikovoranfragen müssen bei den einzelnen Gesellschaften gestellt werden und bevor man Angebote vergleichen kann, braucht es viel Arbeitsmühen für die vollständigen Unterlagen“, weiß Patrick H., Apella-Makler. „Ich habe den Apella KV-Service in vier Fällen getestet und kann nur sagen: ,Ich bin entzückt‘. Die Angebote kamen innerhalb von 24 Stunden zusammengefasst inklusive der möglichen Risikozuschläge in den Tarifen. Rückfragen konnten schnell und unkompliziert per Telefon geklärt werden. Ich kann jedem den Apella KV-Service ans Herz legen und werde zukünftig dieses Angebot weiter nutzen.“

Mit dem Apella KV-Service im Handumdrehen zum PKV-Abschluss

Der Einheitsantrag des Apella-KV-Service ermöglicht Ihnen, mit einem einzigen Formular eine Vielzahl von Versicherungsgesellschaften anzubieten.

18 Gesellschaften

Einheitliche Gesundheitsfragen bei allen Gesellschaften

Weniger Fehlerquellen beim Ausfüllen des Antrages

80 Prozent weniger Nachbearbeitungen

Schnellstmögliche Abwicklung



Die Datenaufnahme zur Gesundheitsprüfung ist einfach und strukturiert. Risikovoranfragen werden direkt mit den Entscheidern der Gesellschaften geklärt. So werden Nachtragserklärungen durch die Einarbeitung von Risikozuschläge und Leistungsausschlüssen vermieden. Außerdem wird das Angebot im Dialog mit der Fachabteilung erarbeitet. So entsteht ein qualifiziertes Antragsmanagement durch Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung.

Der KV-Service auf einen Blick:

Einheitsantrag

Digitale Vorauswahl

Vorab-Risikoprüfung

Hauseigener Vergleichsrechner

Hohe Annahmequote

Bis zu 90 Prozent mit dem Premium Abwicklungsservice!

Vermeidung von Nachtragserklärungen

