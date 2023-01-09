Ausbau des externen Drittvertriebs Apo Asset Management hat neuen Leiter Wholesale-Vertrieb

Benedikt Engels hat zum Jahresanfang 2023 die Leitung des Wholesale-Vertriebsbereichs der Apo Asset Management übernommen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf dem weiteren Ausbau des externen Drittvertriebs.

Benedikt Engels ist seit dem 1. Januar 2023 auf der operativen Ebene für Leitung und Betreuung des Vertriebs der Apo Asset Management verantwortlich. Er berichtet direkt an den langjährigen Geschäftsführer Claus Sendelbach, teilte die Gesellschaft mit.

Der 42-jährige diplomierte Bankbetriebswirt verfügt über eine 20-jährige Vertriebserfahrung bei Versicherungen und Banken. Zuletzt war er als Vertriebsdirektor bei der Investmentgesellschaft Dr. Peters Group beschäftigt. Zuvor war er unter anderem für die Targobank und Citi Bank tätig.

Ausbau des Service für den externen Drittvertrieb

Apo Asset Management hat 2019 begonnen, sich für den breiten Retail-Sektor zu öffnen und seine spezialisierten Publikumsfonds (Gesundheitsfonds und Multi-Asset) über Intermediäre Privatanlegerinnen und Privatanlegern zugänglich zu machen. Das Unternehmen unterhält zusätzlich Vertriebsaktivitäten in Österreich und Israel.