Beförderung Apo Asset Management ernennt Leiter Portfoliomanagement Healthcare

Die Apo Asset Management hat einen neuen Leiter des Healthcare-Teams ernannt. Hendrik Lofruthe, seit 2015 Portfoliomanager bei der Fondsanlagegesellschaft, übernimmt die Position. Er sammelte erste Erfahrungen im Healthcare-Sektor bei der HSBC.

Beförderung für Hendrik Lofruthe: Der Portfoliomanager der Apo Asset Management wird neuer Leiter des Bereichs Healthcare. Er ist seit August 2015 im Unternehmen und verantwortete gemeinsam mit seinen Teamkollegen die Gesundheitsfonds des Asset-Management-Arms der Apobank, der einen besonderen Schwerpunkt auf den Megatrend Gesundheit legt.

Erste Erfahrungen im Healthcare-Sektor bei HSBC

Vor seinem Wechsel zu Apo Asset Management war Lofruthe als Analyst für internationale Medizintechnik- und Dienstleistungswerte bei der HSBC tätig. „Unser Healthcare-Team ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen“, sagt Senior Portfoliomanager Kai Brüning. Lofruthes Ernennung gehe zudem einher mit der Weiterentwicklung der organisatorischen Strukturen des Asset Managers, so Geschäftsführer Heiko Opfer.

Das Healthcare-Team der Apo Asset Management bringt laut Unternehmensangaben eine Investment-Expertise von durchschnittlich 18 Jahren mit. Die Fondsanlagegesellschaft mit den Schwerpunkten Gesundheit und Multi Asset wurde 1999 gegründet und verwaltet zusammen mit beteiligten Unternehmen ein Anlagevermögen von rund 4,1 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2023).