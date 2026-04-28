Apobank steigt mit Amundi ins aktive ETF-Geschäft ein
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) und der Vermögensverwalter Amundi wollen gemeinsam zwei aktiv gemanagte börsengehandelte Fonds auflegen. Die Fonds sollen in Staatsanleihen aus Europa und den USA investieren und im vierten Quartal 2026 an den Start gehen – vorausgesetzt, die Aufsichtsbehörden geben grünes Licht.
Aufgabenteilung zwischen Apobank und Amundi
Die Zuständigkeiten sind klar aufgeteilt: Die Apobank übernimmt das Portfoliomanagement, einschließlich der Länderauswahl und des Researchs. Amundi verantwortet die ETF-Struktur selbst – also Liquiditätsmanagement und Handelsabwicklung. Für die Apobank sind es die ersten aktiv gemanagten börsengehandelten Indexfonds.
Timo Steinbusch, Leiter Portfoliomanagement der Apobank, betont, die neue Konstruktion ermögliche taktische Anpassungen in der Vermögensaufteilung deutlich schneller und zu geringeren Kosten als bisher. Da künftig innerhalb eines einzigen ETF agiert werde, statt wie in der klassischen Vermögensverwaltung verschiedene Einzelfonds auszutauschen, könnten Portfolios flexibler gesteuert und Transaktionskosten gesenkt werden.
Gilles Dauphiné, der bei Amundi den Bereich aktive und White-Label-ETF leitet, sieht darin ein Beispiel dafür, wie sein Haus Anlageideen externer Partner in ETF-Strukturen überführen könne. Der europäische Anbieter hatte im November 2025 angekündigt, seine ETF-Plattform auch für Drittanbieter öffnen zu wollen, und tritt damit in Konkurrenz zu Han-ETF, dem Pionier und Platzhirsch unter den ETF-Servicegesellschaften in Europa.
Aktive ETF als Baustein in der Vermögensverwaltung
Aktive ETF verbinden klassisches Fondsmanagement mit der Struktur börsengehandelter Indexfonds, die für ihre Transparenz und Handelbarkeit bekannt ist. Das Segment wächst seit einigen Jahren deutlich – auch weil es institutionellen Anlegern ermöglicht, Managementüberzeugungen mit der Effizienz einer ETF-Hülle zu kombinieren.
Für die Apobank sollen die neuen Fonds künftig eine zentrale Rolle in der eigenen Vermögensverwaltung spielen. Im festverzinslichen Segment werden sie das aktive Management von Staatsanleihen aus Industrieländern abdecken und als Kernbausteine in Kundenportfolios dienen. Da die Fonds börsennotiert sein werden, stehen sie grundsätzlich auch Privatanlegern offen.