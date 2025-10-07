Apobank führt neue Titel für Fachexperten ein
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) geht neue Wege bei der Mitarbeiterentwicklung. Deutschlands größte genossenschaftliche Primärbank hat ein fünfstufiges Titelsystem für Fachexperten ohne Führungsverantwortung eingeführt, wie Bloomberg berichtet.
Vom Junior-Spezialist bis zum Director
Das neue System gilt für alle Mitarbeiter in der Düsseldorfer Zentrale, die keine Führungsverantwortung tragen. Die Karriereleiter umfasst fünf Stufen:
- Junior-Spezialist
- Spezialist
- Senior-Spezialist
- Senior-Manager
- Director
Parallel dazu bleibt die klassische Führungslaufbahn mit Titeln wie Prokurist, Abteilungsdirektor und Generalbevollmächtigter bestehen.
Mitarbeiterwunsch als Ausgangspunkt
Die Initiative kam nicht von oben, sondern direkt aus der Belegschaft. „In Mitarbeiterbefragungen haben wir erfahren, dass sich die Mitarbeiter eine solche Expertenlaufbahn wünschen“, erklärte Joachim Goldbeck, Co-Leiter Personal bei der Apobank, gegenüber Bloomberg.
Das neue System soll gleich mehrere Ziele erreichen: Es würdigt Fachwissen, schafft Transparenz über Abteilungsgrenzen hinweg und bietet klare Entwicklungsperspektiven für Spezialisten, die sich bewusst gegen eine Führungslaufbahn entscheiden.
Branche unter Zugzwang
Die Apobank ist nicht allein mit dieser Strategie. Auch andere deutsche Finanzinstitute wie die Helaba und die DZ Bank haben ihre Titelstrukturen überarbeitet. Der Grund liegt auf der Hand: Im verschärften Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte müssen Banken attraktive Karrierepfade jenseits klassischer Führungspositionen bieten.
Goldbeck sieht in den neuen Titeln „eine gewisse Wertschätzung für Expertenwissen“. Sie sorgten zudem für Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Abteilungen - ein wichtiger Aspekt für die interne Mobilität und Transparenz.
Testphase läuft
Ob das Modell dauerhaft Erfolg hat, will die Apobank erst noch evaluieren. „Wir schauen uns jetzt an, wie das im Alltag läuft“, sagte Goldbeck im Bloomberg-Interview. Anpassungen seien durchaus möglich.