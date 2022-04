Umfrage Was Versicherte 2022 über Telemedizin denken

Digitale Gesundheitsangebote haben sich in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Sopra Steria. Dazu befragten die Marktforscher von Civey insgesamt 5.000 Personen.

Die Ergebnisse im Detail: Rund 3 Prozent Patienten nutzen eine Online-Sprechstunde. Rund 25 Prozent vereinbaren inzwischen den Termin über digitale Kanäle. Ebenso viele nutzen die App ihrer Krankenkasse, beispielsweise um Bescheinigungen elektronisch einzureichen.

Welche digitalen Angebote nutzen Sie bereits?

45 Prozent der Befragten können sich grundsätzlich vorstellen, die Online-Sprechstunde bei Ärztinnen und Ärzten in Anspruch zu nehmen. Und dazu haben sie auch konkrete Ideen: 80 Prozent würden sich Medikamente per Videokonferenz von Medizinern verschreiben lassen, drei Viertel die Ergebnisse von Untersuchungen besprechen. 60 Prozent sind zudem bereit, sich bei leichten Beschwerden und einfachen Diagnosen online mit Ärzten auszutauschen, um sich den Gang in die Praxis zu sparen.

„An den Zahlen lässt sich eine generelle Offenheit und gleichzeitig ein Zögern bei der Nutzung digitaler Gesundheitsangebote ablesen“, sagt dazu Tina Wulff, Expertin für digitale Gesundheitsangebote bei Sopra Steria. Offenheit bestehe vorrangig bezogen auf Formalitäten und Bürokratie rund um die eigentlichen Arztbesuche. „Die Skepsis steigt jedoch, je mehr digitale Lösungen und medizinische Versorgung verschmelzen.“ Für eine größere Akzeptanz brauche es mehr Aufklärung und Transparenz im Markt und ganzheitliche, flächendeckende Angebote.