„Ich bin nicht so optimistisch wie ich sein könnte, weil ich Probleme mit dem Gewinnwachstum, Probleme mit den Bewertungen habe“, erklärte Tepper in einem Interview mit CNBC am Donnerstag. „Ich kann mich nicht wirklich als einen Bullen bezeichnen.“

Investoren, die voll investiert seien, sollten seiner Meinung nach etwas Geld aus dem Spiel nehmen. Er habe derzeit kein großes Aktienportfolio, würde aber zukaufen, wenn der Markt 20 Prozent korrigiere.

„Wir reden hier nicht von Einbrüchen“, sagte er. „Wir reden über einen Markt, der korrigieren sollte.“

Tepper, ehemals Kredithändler bei Goldman Sachs Group, gründete seinen Hedgefonds 1993. Sein Appaloosa-Fonds hat seit Jahresbeginn bis August zwölf Prozent zugelegt, sagte eine mit der Firma vertraute Person gegenüber Bloomberg.