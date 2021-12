Apple-Aktie nicht zu bremsen: Drei Zertifkate für eine Verschnaufpause

Derweil schrauben die Marktforschungsunternehmen ihre Prognosen für die verkauften iPads kräftig nach oben. ISuppli rechnet für das laufende Jahr mit 7,1 Millionen verkauften Geräten. Im Jahr 2011 soll sich die Zahl auf 14,4 Millionen verdoppeln und im darauffolgenden Jahr auf 20,1 Millionen fast verdreifachen.Eine Entwicklung, die die Aktie von Apple schon vollzogen hat. Seit ihrem Finanzkrisen-Tief von 78,2 Dollar im Januar 2009 ging es um über 200 Prozent nach oben. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass schon bald wieder ein neues i-Produkt um die Ecke kommt. Discount-Zertifikat (BN4LUJ, 125,4€) von BNP Paribas. Über den Discounter kaufen Sie die Apple-Aktie mit 30,1 Prozent Rabatt. Um die maximale Rendite p.a. von 5,5 Prozent zu erzielen, darf die Aktie zur Fälligkeit am 17.06.2011 um bis zu 25,6 Prozent absacken. Bei einem angenommenen Einbruch um 40 Prozent, würde das Papier zum Stichtag nur 14,1 Prozent verlieren. Für zaghafte Apple-Fans, die den Apfelbaum nicht in den Himmel wachsen sehen. Capped Bonus Zertifikat (CM1Q5J, 227,6€) von der Commerzbank. Die Bonusrendite p.a. liegt bei 8,4 Prozent, falls die Barriere von 140 Dollar bis zur Fälligkeit am 16.12.2011 nicht berührt oder unterschritten wird.Der Riskopuffer beträgt mehr als 40 Prozent. Das sollte selbst dann ausreichen, wenn Apple-Innovator Steve Jobs mal wieder beim Arzt gesichtet wird und den Anlegern vor Schreck ein paar Aktien aus den Händen fallen. Capped Bonus Zertifikat (BN5JVP, 17,2€) von BNP Paribas. Das Papier stellt eine Bonusrendite von 14,0 Prozent in Aussicht, wenn die Barriere bei 170 Dollar bis zur Fälligkeit am 16.12.2011 unversehrt bleibt.Der Puffer von knapp 30 Prozent ist bei dieser schwankungsfreudigen Aktie natürlich kein Rundum-Sorglos-Polster, sollte aber der ein oder anderen schlechten Nachricht standhalten.