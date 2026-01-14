Als Apple und Google am Montag ihre KI-Partnerschaft verkündeten, war die Überraschung groß. Zwei Konzerne, die sich seit Jahren um jeden Smartphone-Nutzer streiten, arbeiten plötzlich zusammen. Googles Gemini-Modelle werden künftig die Basis für Apples „Apple Intelligence“ bilden – einschließlich einer komplett überarbeiteten Version des digitalen Assistenten Siri. Der Deal ließ Googles Börsenwert auf über 4 Billionen US-Dollar steigen und zeigt, wer im hochumkämpften Markt für künstliche Intelligenz gerade die Nase vorn hat.

Als OpenAI im November 2022 ChatGPT vorstellte, schien Google ins Hintertreffen geraten. Der Suchmaschinenriese stolperte von einer Panne zur nächsten: Der Chatbot Bard lieferte falsche Antworten, die Gemini-Modelle empfahlen Kleber als Pizza-Zutat und generierten historisch fragwürdige Bilder. Branchenbeobachter zweifelten, ob Google den Anschluss noch finden würde.

Die Apple-Partnerschaft räumt diese Zweifel aus. Apples Statement, nach „sorgfältiger Prüfung“ festgestellt zu haben, dass Googles KI-Technologie das „leistungsfähigste Fundament für Apple Foundation Models“ biete, wirkt wie eine Bestätigung – insbesondere da OpenAI bislang Apples bevorzugter Partner war. Analysten der Bank of America sprachen von einer Bestätigung von „Geminis Position als führendes LLM für mobile Geräte“.

Vermutlich steckt hinter Apples Entscheidung mehr als nur technische Überlegenheit. Apple verbietet Partnern die Nutzung von Nutzerdaten zum Training ihrer Modelle. Googles Kontrolle über das eigene Ökosystem – einschließlich der Cloud-Infrastruktur – könnte Datenschutz- und IP-Garantien ermöglichen, die OpenAI oder Anthropic nicht bieten können.

Auch finanziell dürfte sich der Deal für Google lohnen. Über die genauen Zahlen schweigen beide Seiten, doch „Bloomberg“ berichtete zuvor, Apple habe rund eine Milliarde Dollar jährlich für die Nutzung von Googles Technologie gezahlt.

Apple zwischen Innovation und Abhängigkeit

Für Apple fällt die Bewertung gemischter aus. Einerseits erhält das Unternehmen Zugang zu deutlich leistungsfähigeren KI-Funktionen, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu gefährden. Dan Ives von Wedbush Securities sieht darin eine „Zwischenlösung, um Apples KI-Strategie bis 2026 und darüber hinaus zu beschleunigen“.

Andererseits zeigt die fortgesetzte Abhängigkeit von Partnern – erst OpenAI, nun Google – dass Apple, Champion der vertikalen Integration, noch immer kein konkurrenzfähiges eigenes Large Language Model entwickeln konnte. Seit Monaten verzögern sich zentrale Features von „Apple Intelligence“, die lang erwartete Neuauflage von Siri wurde wiederholt verschoben. Diese Verzögerungen haben Apples Ruf als Technologieführer angekratzt und einige Kunden verärgert.

Als Firmenchef Tim Cook eine aktualisierte Siri-Version für 2026 ankündigte, gingen viele davon aus, diese würde auf Apples eigenen Modellen basieren. Stattdessen kommt nun Google zum Zug.

Möglich wäre, dass Apple mit technischen Hürden kämpft, die sich nur schwer lösen lassen. Insider vermuten, Apple arbeite an Durchbrüchen bei Kompression und Architektur, um KI-Modelle auf iPhones laufen zu lassen, ohne dass Nutzerdaten in die Cloud übertragen werden müssen. Der Google-Deal verschafft Zeit – und nimmt den Druck von der Wall Street.

Womöglich macht es Apple auch wie bei der Internet-Suche: Jahrelang nutzt das Unternehmen die Google-Suchmaschine in Safari, ohne je eine eigene zu entwickeln. Geschadet hat es dem Wachstum nicht. Bei KI könnte es ähnlich laufen.

OpenAIs Doppelschlag

Für OpenAI ist die Google-Apple-Partnerschaft definitiv eine schlechte Nachricht. Zwar ist der Deal nicht exklusiv und Apple könnte OpenAIs Modelle weiterhin für bestimmte Features nutzen, doch die Entscheidung für Google festigt die Wahrnehmung, dass der Suchgigant OpenAI nicht nur eingeholt, sondern mittlerweile überholt hat.

Ohne die direkte Distribution über Apples Kundenbasis wird es für OpenAI schwieriger, die eigene Nutzerbasis auszubauen. Das Unternehmen verzeichnet zwar mehr als 800 Millionen wöchentliche Nutzer, doch Berichte deuten auf eine Verlangsamung des Wachstums hin. OpenAI-Chef Sam Altman hat mehrfach betont, dass viele Menschen ChatGPT derzeit als Synonym für KI betrachten – doch diese Wahrnehmung könnte kippen, wenn Apple-Nutzer Gefallen an Gemini finden und es als überlegen wahrnehmen.

Altman bezeichnete Apple im vergangenen Monat als wichtigsten langfristigen Rivalen seines Unternehmens. OpenAI entwickelt zusammen mit Apples früherem Chefdesigner Jony Ive ein neues KI-Gerät, das in diesem Jahr auf den Markt kommen und das iPhone als primäre Schnittstelle für KI-Assistenten ablösen soll.

OpenAI muss darauf hoffen, dass das neue Gerät ein Erfolg wird und Nutzer in ein geschlossenes Ökosystem ähnlich Apples einbindet – oder dass die eigenen KI-Forscher Durchbrüche erzielen, die einen entscheidenden und dauerhaften Vorsprung vor Google schaffen. Beides sind keine Selbstläufer.

Wer macht das Rennen?

Die Partnerschaft zwischen Apple und Google verschiebt die Gewichte im KI-Sektor erneut. Google hat seine frühen Pannen hinter sich gelassen und sich als ernstzunehmender Player etabliert. Apple verschafft sich Zeit, muss aber liefern, wenn das Vertrauen der Kunden nicht weiter schwinden soll. Und OpenAI, das 500-Milliarden-Dollar-Startup, steht vor der Herausforderung, seinen Pioniergeist in nachhaltigen Erfolg zu verwandeln – ohne die bequeme Hintertür über Apples Ökosystem.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob Google seinen Vorsprung halten kann und ob OpenAI in der Lage ist, sich als eigenständige Kraft zu behaupten. Eines steht fest: Das Rennen um die Vorherrschaft in der KI-Ära ist längst nicht entschieden