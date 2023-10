Academy-Aktiencheck Apple: In diesen ETFs und Fonds ist die Aktie hoch gewichtet

Das neueste iPhone überzeugt dich total und du überlegst daher in Apple zu investieren? Aber Einzelaktien sind nicht so dein Ding? Kein Problem. Apple-Aktien sind in vielen ETFs und Fonds enthalten. Wir haben uns einmal umgeschaut und zeigen dir, in welchen Produkten Apple stark vertreten ist.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva

Bei Apple passiert gerade mal wieder viel Neues; der amerikanische Tech-Konzern hat diese Woche beispielsweise eine neue Version seines Apple Pencils vorgestellt. Neu ist, dass iPad-Nutzer diesen Stift über den USB-C-Anschluss des iPads koppeln und aufladen können. Außerdem ist der 95-Euro-Stift laut Angaben von Apple im Gegensatz zu den Vorgängermodellen magnetisch. Wenn er also zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er automatisch in einen Ruhezustand über und schont die Batterie.

Seit dem iPhone-Event am 22. September sind außerdem die neuen iPhone-15-Pro-Modelle von Apple offiziell erhältlich. Mittlerweile hat sich zwar herausgestellt, dass die Geräte schnell überhitzen. Das hat auch Apple kürzlich offiziell bestätigt. Gegenüber Forbes erklärte Das Unternehmen nun aber, dass sie die Ursachen für die Überhitzung gefunden hätten. Dazu zählt vor allem ein Softwarefehler im Betriebssystem iOS 17. Ein weiteres Problem betreffe einige Updates von Drittanbieter-Apps wie Instagram und Uber, die das System beim Laden überlasten. Das Software-Update, um den Fehler zu beheben, gibt es seit Oktober.

Zur hauseigenen Entwicklerkonferenz im Juni hatte Apple in diesem Jahr eine wirklich große Innovation präsentiert: die neue Datenbrille, Apple Vision Pro. Die Brille soll die echte Welt per Headset mit der virtuellen verbinden. Im neuen Jahr sollen Interessierte sie kaufen können.



Apple: Wie gut ist das Unternehmen als Investment?

Doch kann dem Tech-Konzern mit der Apple Vision Pro tatsächlich der nächste große Wurf gelingen?

Ob die neue Datenbrille das iPhone im kommenden Jahr beim Gesamtumsatz ablösen kann, ist zumindest schwer zu sagen. Mit einem Preis von 3.500 US-Dollar ist sie relativ teuer. Und aktuell ist das Telefon noch für mehr als die Hälfte des Umsatzes von Apple verantwortlich.

>> Mehr zu der Unternehmensentwicklung von Apple und inwiefern es ein gutes Investment ist, kannst du hier nachlesen.

Die Wertentwicklung der Apple-Aktie über drei Jahre kann sich mit 66,09 Prozent Plus sehen lassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 28,13 allerdings auch sehr hoch. Das heißt, dass die Aktie am Kapitalmarkt sehr teuer bewertet ist.

Investmentlegende Warren Buffet ist dennoch weiterhin großer Fan von Apple. Das weltweit größte Unternehmen ist sein größtes Investment in ein Einzelunternehmen.

Kennzahlen zur Apple-Aktie im Überblick:

ISIN : US0378331005

: US0378331005 Marktkapitalisierung : 2,654 Billionen US-Dollar

: 2,654 Billionen US-Dollar Wertentwicklung 1 Jahr : 13,69 Prozent

: 13,69 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 66,09 Prozent

: 66,09 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis : 28,13

: 28,13 Gewinn je Aktie : 5,93 Euro

: 5,93 Euro Dividendenrendite: 0,50 Prozent

(Daten: Börse Frankfurt, Stand: 19. Oktober 2023)

Die Apple-Aktie ist auch in sehr vielen Fonds und ETFs enthalten. Wenn du also an einem Apple-Investment interessiert bist, aber nicht direkt in die Einzelaktie investieren möchtest, haben wir dir hier ETFs und Fonds herausgesucht, in denen ein hoher Anteil an Apple-Aktien enthalten ist. Klick dich durch!



Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D: 27,65 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds Technologie Welt

: Aktienfonds Technologie Welt ISIN : IE00BGQYRS42

: IE00BGQYRS42 Wertentwicklung laufendes Jahr : 38,02 Prozent (Fonds Euro)

: 38,02 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 3 Jahre : 58,27 Prozent (16,54 Prozent p.a.)

: 58,27 Prozent (16,54 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre : 150,27 Prozent (20,14 Prozent p.a.)

: 150,27 Prozent (20,14 Prozent p.a.) Auflage : 12.09.2017

: 12.09.2017 Volumen : 1.501,99 Millionen US-Dollar (Stand: 31.08.2023)

Volatilität 5 Jahre : 23,52 Prozent

: 23,52 Prozent Maximaler Verlust : 34,78 Prozent

: 34,78 Prozent Laufende Kosten: 0,13 Prozent

Top-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 27,65 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 16,31 Prozent).

Nvidia ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer, Server und Spielkonsolen spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens sind stark in der Spieleindustrie nachgefragt. Nvidia dominiert außerdem den Markt für Grafikkarten für PCs. Außerdem hat Nvidia eine führende Rolle auf dem Markt für Chips für Rechenzentren und auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI), da seine Chips und Software für KI-Anwendungen gut geeignet sind. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist das aktuelle Jahr ein Rekordjahr für die kalifornische Firma (Anteil von 11,34 Prozent).

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF: 23,80 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds Technologie Welt

: Aktienfonds Technologie Welt ISIN : IE00BYTRRD19

: IE00BYTRRD19 Wertentwicklung laufendes Jahr : 34,74 Prozent (Fonds Euro)

: 34,74 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 3 Jahre : 51,19 Prozent

: 51,19 Prozent Wertentwicklung 5 Jahre : 132,34 Prozent

: 132,34 Prozent Auflage : 29.04.2016

: 29.04.2016 Volumen : 482,81 Millionen US-Dollar (Stand: 31.05.2023)

Volatilität 5 Jahre : 23,25 Prozent

: 23,25 Prozent Maximaler Verlust : 36,04 Prozent

: 36,04 Prozent Laufende Kosten: 0,30 Prozent

Top-3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 23,80 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 18,77 Prozent).

Nvidia ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer, Server und Spielkonsolen spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens sind stark in der Spieleindustrie nachgefragt. Nvidia dominiert außerdem den Markt für Grafikkarten für PCs. Außerdem hat Nvidia eine führende Rolle auf dem Markt für Chips für Rechenzentren und auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI), da seine Chips und Software für KI-Anwendungen gut geeignet sind. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist das aktuelle Jahr ein Rekordjahr für die kalifornische Firma (Anteil von 7,92 Prozent).

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE): 11,29 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds Large Cap

: Aktienfonds Large Cap ISIN : DE000A0F5UF5

: DE000A0F5UF5 Wertentwicklung laufendes Jahr : 38,52 Prozent (Fonds Euro)

: 38,52 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 5 Jahre : 123,93 Prozent (17,50 Prozent p.a.)

: 123,93 Prozent (17,50 Prozent p.a.) Wertentwicklung 15 Jahre : 1.375,67 Prozent (19,66 Prozent p.a.)

: 1.375,67 Prozent (19,66 Prozent p.a.) Auflage : 27.03.2006

: 27.03.2006 Volumen : 3.392,47 Millionen US-Dollar (Stand: 31.08.2023)

Volatilität 10 Jahre : 18,29 Prozent

: 18,29 Prozent Maximaler Verlust : 52,61 Prozent

: 52,61 Prozent Laufende Kosten: 0,31 Prozent

Top-3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 11,29 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington und gehört zu den größten Firmen der Welt. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 9,31 Prozent).

Amazon gehört als US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen zu den größten Firmen der Welt. Neben dem Online-Marktplatz, über den Kunden alle möglichen Produkte von Elektronik bis Kleidung direkt bei Amazon oder Drittanbietern kaufen können, gehören auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo zum Konzern. Amazon ist bekannt für seine kundenzentrierte Philosophie, die den Kunden ins Zentrum seiner Neuentwicklungen stellt. Das amerikanische Unternehmen ist auch im Bereich künstlicher Intelligenz tätig (Anteil von 5,41 Prozent).

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF: 10,10 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap USA

: Aktienfonds All Cap USA ISIN : DE000ETFL573

DE000ETFL573 Wertentwicklung laufendes Jahr : 26 Prozent (Fonds Euro)

: 26 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 1 Jahre : 14,71 Prozent

: 14,71 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 50,92 Prozent (14,70 Prozent p.a.)

: 50,92 Prozent (14,70 Prozent p.a.) Auflage : 26.06.2020

: 26.06.2020 Volumen : 868,20 Millionen US-Dollar (Stand: 30.06.2023)

Volatilität 3 Jahre : 18,26 Prozent

: 18,26 Prozent Maximaler Verlust : 23,36 Prozent

: 23,36 Prozent Laufende Kosten: 0,40 Prozent

Top 3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 10,10 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 9,70 Prozent).

Nvida ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer, Server und Spielkonsolen spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens sind stark in der Spieleindustrie nachgefragt. Nvidia dominiert außerdem den Markt für Grafikkarten für PCs. Außerdem hat Nvidia eine führende Rolle auf dem Markt für Chips für Rechenzentren und auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI), da seine Chips und Software für KI-Anwendungen gut geeignet sind. Aufgrund des Booms bei KI-Chips ist das aktuelle Jahr ein Rekordjahr für die kalifornische Firma (Anteil von 8,90 Prozent).

UBS - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis: 10 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds Large Cap USA

: Aktienfonds Large Cap USA I SIN : IE00BHXMHR72

: IE00BHXMHR72 Wertentwicklung laufendes Jahr : 16,72 Prozent (Fonds Euro)

: 16,72 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 1 Jahr : 17,97 Prozent

: 17,97 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 38,18 Prozent (11,38 Prozent p.a.)

: 38,18 Prozent (11,38 Prozent p.a.) Auflage : 25.03.2019

: 25.03.2019 Volumen : 3.033,51 Millionen Euro (Stand: 31.07.2023)

Volatilität 3 Jahre : 18,33 Prozent

: 18,33 Prozent Maximaler Verlust : 35,90 Prozent

: 35,90 Prozent Laufende Kosten: 0,30 Prozent

Top-3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 10 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus Washington. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 8,60 Prozent).

Amazon gehört als US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen zu den größten Firmen der Welt. Neben dem Online-Marktplatz, über den Kunden alle möglichen Produkte von Elektronik bis Kleidung direkt bei Amazon oder Drittanbietern kaufen können, gehören auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo zum Konzern. Amazon ist bekannt für seine kundenzentrierte Philosophie, die den Kunden ins Zentrum seiner Neuentwicklungen stellt. Das amerikanische Unternehmen ist auch im Bereich künstlicher Intelligenz tätig (Anteil von 4,10 Prozent).

T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I: 9,80 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds Large Cap USA

Aktienfonds Large Cap USA ISIN : LU0133088293

: LU0133088293 Wertentwicklung laufendes Jahr : 38,02 Prozent (Fonds Euro)

: 38,02 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 3 Jahre : 14,56 Prozent (4,64 Prozent p.a.)

: 14,56 Prozent (4,64 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre : 63,94 Prozent (10,39 Prozent p.a.)

: 63,94 Prozent (10,39 Prozent p.a.) Auflage : 04,05.2015

: 04,05.2015 Volumen : 654 Millionen US-Dollar (Stand: 30.06.2023)

Volatilität 5 Jahre : 21,95 Prozent

: 21,95 Prozent Maximaler Verlust : 43,16 Prozent

: 43,16 Prozent Laufende Kosten: 0,89 Prozent

Top 3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 9,80 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 9,80 Prozent).

Amazon gehört als US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen zu den größten Firmen Welt. Neben dem Online-Marktplatz, über den Kunden alle möglichen Produkte von Elektronik bis Kleidung direkt bei Amazon oder Drittanbietern kaufen können, gehören auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo zum Konzern. Amazon ist bekannt für seine kundenzentrierte Philosophie, die den Kunden ins Zentrum seiner Neuentwicklungen stellt. Das amerikanische Unternehmen ist auch im Bereich künstlicher Intelligenz tätig (Anteil von 8,60 Prozent).

Bergos - US Equities D-Fonds: 9,75 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap USA

: Aktienfonds All Cap USA ISIN : LU0534930846

: LU0534930846 Wertentwicklung laufendes Jahr : 9,92 Prozent (Fonds Euro)

: 9,92 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 5 Jahre : 55,49 Prozent (9,23 Prozent p.a.)

: 55,49 Prozent (9,23 Prozent p.a.) Wertentwicklung 10 Jahre : 209,42 Prozent (11,96 Prozent p.a.)

: 209,42 Prozent (11,96 Prozent p.a.) Auflage : 12.10.2010

: 12.10.2010 Volumen : 64,72 Millionen US-Dollar (Stand: 31.07.2023)

Volatilität 10 Jahre : 15,88 Prozent

: 15,88 Prozent Maximaler Verlust : 36,01 Prozent

: 36,01 Prozent Laufende Kosten: 0,86 Prozent

Top-3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 9,75 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 9,39 Prozent).

Alphabet ist ein US-amerikanischer Tech-Konzern mit Sitz in Mountain View, Kalifornien. Er wurde 2015 als Muttergesellschaft für mehrere Tochtergesellschaften gegründet, darunter Google, die wichtigste Internetsuchmaschine der Welt. Alphabet ist mit seinen Tochtergesellschaften unter anderem in den Branchen Internetdienste, Werbung, Software- und Hardwareentwicklung, Gesundheit, Biotechnologie, Investitionen und Technologie aktiv. Zu den Tochterunternehmen von Alphabet gehören neben Google noch Calico, das das Altern erforscht, DeepMind, das zu künstlicher Intelligenz forscht, und Chronicle, eine Firma, die sich mit Cybersicherheit beschäftigt (Anteil von 5,86 Prozent).

UniDynamicFonds Global A: 9,47 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap Welt

: Aktienfonds All Cap Welt ISIN : LU0089558679

: LU0089558679 Wertentwicklung laufendes Jahr : 22,43 Prozent (Fonds Euro)

: 22,43 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 10 Jahre : 185,79 Prozent (11,07 Prozent p.a.)

: 185,79 Prozent (11,07 Prozent p.a.) Wertentwicklung 20 Jahre : 416,07 Prozent (8,55 Prozent p.a.)

: 416,07 Prozent (8,55 Prozent p.a.) Management : Union Investment Lux Team

Auflage : 19.08.1998

: 19.08.1998 Volumen : 378,41 Millionen US-Dollar (Stand: 29.09.2023)

Volatilität 10 Jahre : 15,21 Prozent

: 15,21 Prozent Maximaler Verlust : 90,98 Prozent

: 90,98 Prozent Laufende Kosten : 1,9 Prozent + Performance

: 1,9 Prozent + Fee: 0,61 Prozent des Betrags

Top-3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 9,47 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 8,61 Prozent).

Alphabet ist ein US-amerikanischer Tech-Konzern mit Sitz in Mountain View, Kalifornien. Er wurde 2015 als Muttergesellschaft für mehrere Tochtergesellschaften gegründet, darunter Google, die wichtigste Internetsuchmaschine der Welt. Alphabet ist mit seinen Tochtergesellschaften unter anderem in den Branchen Internetdienste, Werbung, Software- und Hardwareentwicklung, Gesundheit, Biotechnologie, Investitionen und Technologie aktiv. Zu den Tochterunternehmen von Alphabet gehören neben Google noch Calico, das das Altern erforscht, DeepMind, das zu künstlicher Intelligenz forscht, und Chronicle, eine Firma, die sich mit Cybersicherheit beschäftigt (Anteil von 5,92 Prozent).

BNP Paribas Funds US Growth C (EUR): 9,45 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap USA

: Aktienfonds All Cap USA ISIN : LU0823434237

: LU0823434237 Wertentwicklung laufendes Jahr : 23,30 Prozent (Fonds Euro)

: 23,30 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 5 Jahre : 76,15 Prozent (11,99 Prozent p.a.)

: 76,15 Prozent (11,99 Prozent p.a.) Wertentwicklung 10 Jahre : 285,51 Prozent (14,45 Prozent p.a.)

: 285,51 Prozent (14,45 Prozent p.a.) Auflage : 17.05.2013

: 17.05.2013 Volumen : 1.303,60 Millionen US-Dollar (Stand: 31.08.2023)

Volatilität 5 Jahre : 20,02 Prozent

: 20,02 Prozent Maximaler Verlust : 30,87 Prozent

: 30,87 Prozent Laufende Kosten: 1,97 Prozent

Top-3-Holdings im Überblick

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 9,46 Prozent).

Apple: Anteil von 9,45 Prozent

Alphabet ist ein US-amerikanischer Tech-Konzern mit Sitz in Mountain View, Kalifornien. Er wurde 2015 als Muttergesellschaft für mehrere Tochtergesellschaften gegründet, darunter Google, die wichtigste Internetsuchmaschine der Welt. Alphabet ist mit seinen Tochtergesellschaften unter anderem in den Branchen Internetdienste, Werbung, Software- und Hardwareentwicklung, Gesundheit, Biotechnologie, Investitionen und Technologie aktiv. Zu den Tochterunternehmen von Alphabet gehören neben Google noch Calico, das das Altern erforscht, DeepMind, das zu künstlicher Intelligenz forscht, und Chronicle, eine Firma, die sich mit Cybersicherheit beschäftigt (Anteil von 8,74 Prozent).

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I USD Inc: 4,20 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie : Aktienfonds All Cap Welt

: Aktienfonds All Cap Welt ISIN : IE00BYM84742

: IE00BYM84742 Wertentwicklung laufendes Jahr : 11,37 Prozent (Fonds Euro)

: 11,37 Prozent (Fonds Euro) Wertentwicklung 3 Jahre : 36,28 Prozent (10,87 Prozent p.a.)

: 36,28 Prozent (10,87 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre : 39,48 Prozent (6,88 Prozent p.a.)

: 39,48 Prozent (6,88 Prozent p.a.) Auflage : 19.04.2017

: 19.04.2017 Volumen : 33,20 Millionen US-Dollar (Stand: 30.06.2023)

Volatilität 5 Jahre : 18,80 Prozent

: 18,80 Prozent Maximaler Verlust : 37,23 Prozent

: 37,23 Prozent Laufende Kosten: 1,41 Prozent

Top-3-Positionen im Überblick

Apple: Anteil von 4,20 Prozent

Microsoft ist ein amerikanischer Technologiekonzern aus. Der IT-Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Microsoft ist einer der führenden Hersteller von PC-Betriebssystemen. Zu den bekanntesten Softwareprodukten des Konzerns gehören die Windows-Betriebssysteme, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge sowie die cloudbasierte Produktivitätsplattform Microsoft 365. Zu den erfolgreichsten Hardwareprodukten zählen die Xbox-Videospielkonsolen und die Microsoft Surface-Produktreihe von Touchscreen-Computern (Anteil von 3,20 Prozent).

Amazon gehört als US-amerikanisches E-Commerce-Unternehmen zu den größten Firmen Welt. Neben dem Online-Marktplatz, über den Kunden alle möglichen Produkte von Elektronik bis Kleidung direkt bei Amazon oder Drittanbietern kaufen können, gehören auch der Abonnement- und Streamingdienst Amazon Prime, die Cloud-Computing-Firma Amazon Web Services und die sprachgesteuerten Assistenten Alexa und Echo zum Konzern. Amazon ist bekannt für seine kundenzentrierte Philosophie, die den Kunden ins Zentrum seiner Neuentwicklungen stellt. Das amerikanische Unternehmen ist auch im Bereich künstlicher Intelligenz tätig (Anteil von 1,30 Prozent).