Trump-Zölle: Apple droht iPhone-Preisschock von bis zu 43 Prozent

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

„Designed by Apple in California. Assembled in China.“ Dieser kleine Schriftzug auf der Rückseite des iPhones ist mehr als nur eine Herkunftsbezeichnung. Er steht für ein globales Produktionsmodell, das den Technologiesektor über Jahrzehnte definiert hat.

Das Smartphone aus dem Hause Apple besteht aus Dutzenden Komponenten, die auf der ganzen Welt hergestellt werden: Displays aus Südkorea, Speicherchips aus Japan, Prozessoren aus Taiwan und Batterien aus China. Die finale Montage findet hauptsächlich in chinesischen Fabriken statt, präzise und kosteneffizient. Doch dieses fein austarierte System gerät nun ins Wanken. Donald Trump hat mit seiner jüngsten Zollpolitik den Technologieriesen aus Cupertino in eine prekäre Lage gebracht.

„Designed by Apple in California. Assembled in China.“ Dieser kleine Schriftzug auf der Rückseite des iPhones ist mehr als nur eine Herkunftsbezeichnung. Er steht für ein globales Produktionsmodell, das den Technologiesektor über Jahrzehnte definiert hat.

Die komplexe Lieferkette des iPhones verdeutlicht Apples globale Abhängigkeiten. Nach Analysen von Tech Insights kostet die Hardware eines iPhone 16 Pro mit 256 GB Speicher das Unternehmen etwa 550 US-Dollar . Die Komponenten stammen aus mindestens sechs verschiedenen Ländern: Der A18 Pro Prozessor (etwa 90 US-Dollar) wird in Taiwan gefertigt, das Display (38 US-Dollar) in Südkorea, der Speicher (21 US-Dollar) in den USA, die Kamera-Module (127 US-Dollar) stammen aus verschiedenen Regionen und die Batterie (4 US-Dollar) aus China.

Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Doch auch andere Länder stehen im Fokus: etwa Vietnam mit 46 Prozent und Indien mit 26 Prozent. Was auf den ersten Blick wie ein gezielter Angriff auf asiatische Produktionsstandorte wirkt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als fundamentales Problem für den gesamten Technologiesektor.

Hinzu kommen Montage und Tests, die die Gesamtkosten für Apple auf etwa 580 US-Dollar erhöhen. Mit dem nun angekündigten 54-prozentigen Zoll auf chinesische Waren würden die Kosten auf rund 850 US-Dollar steigen – ohne dass Apple seine Marge anpasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

China-Abhängigkeit als strategische Schwäche

Apple ist in besonderem Maße von den neuen Zöllen betroffen. Rund 90 Prozent aller iPhones werden in China hergestellt, schätzen Analysten von Evercore ISI. Diese Abhängigkeit ist historisch gewachsen: China bietet eine einzigartige Kombination aus Fachkräften, Produktionseffizienz und einer perfekt eingespielten Zulieferkette.

„China macht etwa 80 Prozent der Produktionskapazität von Apple aus“, erläutert ein Bericht von Evercore ISI vom vergangenen Monat. Neben iPhones werden dort auch etwa 55 Prozent der Mac-Produkte und 80 Prozent der iPads montiert.

Zwar hat Apple in den vergangenen Jahren versucht, seine Produktion zu diversifizieren, doch der Erfolg blieb begrenzt. In Indien werden mittlerweile etwa 10 bis 15 Prozent der iPhones gefertigt, in Vietnam entstehen rund 20 Prozent der iPads und 90 Prozent der Apple Watches. Diese Verlagerungen reichen jedoch nicht aus, um die drohenden Zollbelastungen abzufedern – zumal auch diese Länder von Trumps Zollpolitik erfasst werden.

Das iPhone-Preisdilemma

Die Zölle, sollten sie längerfristig bestehen und nicht nur eine von Trumps Drohgebärden für bessere Deals sein, stellen Apple vor ein Dilemma: Entweder die Mehrkosten an die Verbraucher weitergeben oder die eigenen Margen opfern. Analysten wie Barton Crockett von Rosenblatt Securities gehen davon aus, dass Apple die Preise für seine Produkte deutlich anheben muss, um die Zollbelastungen auszugleichen.

Seine Prognose: Apple müsste den iPhone-Preis um 43 Prozent anheben, um die zusätzlichen Kosten zu decken.

Dies würde bedeuten, dass das günstigste iPhone 16, das bisher für 799 Dollar angeboten wird, künftig 1.142 Dollar kosten könnte. Das Premium-Modell iPhone 16 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher würde von 1.599 Dollar auf fast 2.300 Dollar steigen – ein Preisschock für Verbraucher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Angelo Zino, Aktienanalyst bei CFRA Research, hält es für unwahrscheinlich, dass Apple die gesamte Kostensteigerung an die Kunden weitergeben kann. „Wir erwarten, dass Apple mit größeren Preiserhöhungen bis Herbst wartet, wenn das iPhone 17 auf den Markt kommt, da dies typischerweise der Zeitpunkt ist, zu dem geplante Preisanpassungen vorgenommen werden.“

„Made in USA“ – eine unrealistische Alternative

Die Idee, die iPhone-Produktion in die USA zu verlagern, um Zölle zu vermeiden, erscheint wirtschaftlich kaum umsetzbar. Selbst wenn die Endmontage in den USA stattfinden würde, müsste Apple immer noch Zölle auf importierte Komponenten zahlen. Zudem wäre es ein logistisch komplexes und teures Unterfangen, das Jahre dauern würde.

Wayne Lam, Analyst bei Tech Insights, sagt dem „Wall Street Journal“: „Die Montagearbeit, die in China etwa 30 US-Dollar pro Telefon kostet, könnte in den USA 300 US-Dollar kosten.“ Eine Verlagerung der gesamten Produktion in die USA erscheint daher illusorisch – trotz der politischen Forderungen nach mehr heimischer Fertigung.

Weltweite Risiken für das Apple-Ökosystem

Der Effekt der Zölle geht weit über die Hardware-Produktion hinaus. 64 Prozent von Apples Umsatz im Geschäftsjahr 2024 stammten aus dem Ausland. In einer Welt zunehmender Handelskonflikte könnten andere Länder mit eigenen Zöllen oder digitalen Dienstleistungssteuern reagieren, was auch Apples lukratives Service-Geschäft treffen würde.

Besonders problematisch: Die Services-Sparte, die zweitgrößte und am schnellsten wachsende Geschäftseinheit mit einer Bruttomarge von 74 Prozent, könnte unter digitalen Dienstleistungssteuern leiden, die bereits in mehreren Ländern existieren und deren Raten angesichts der amerikanischen Zollpolitik steigen könnten.

Ein französischer Regierungssprecher hat bereits die Idee einer EU-weiten digitalen Dienstleistungssteuer auf Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft ins Spiel gebracht.

Aktionäre in Sorge

Die Finanzmärkte haben auf Trumps Zollankündigung mit einem Ausverkauf von Apple-Aktien reagiert. Der Kurs fiel am Donnerstag um 9,3 Prozent – der stärkste Tagesverlust seit März 2020. Insgesamt hat die Aktie seit der Ankündigung mehr als 20 Prozent an Wert verloren, ist auf Sicht von einem Jahr allerdings immer noch im Plus.

Die Sorge der Anleger ist berechtigt: Apple steht vor der schwierigen Aufgabe, gleichzeitig seine Margen zu schützen, den Absatz zu sichern und langfristig seine Lieferkette zu diversifizieren – und das alles in einem zunehmend protektionistischen globalen Umfeld.

Für Verbraucher und Investoren bleibt vorerst nur abzuwarten, ob es zu Verhandlungen zwischen Apple, China und dem Weißen Haus kommen wird. Denn trotz der markanten Ankündigungen aus Washington – ein Ende des globalisierten Produktionsmodells, das das iPhone erst möglich gemacht hat, scheint vorerst unrealistisch. Zu komplex sind die Lieferketten, zu hoch die Kosten einer Verlagerung, zu groß die gegenseitigen Abhängigkeiten. Die Frage bleibt: Wie viel sind Verbraucher bereit, für den bekannten Slogan „Designed by Apple in California“ zu zahlen?