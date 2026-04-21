Jobs träumte. Cook baute. Wie ein Logistiker aus Alabama Apple zur Vier-Billionen-Maschine machte – und was sein Abgang jetzt für Investoren bedeutet.

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Oktober 2011. Cupertino, Kalifornien. Auf der Bühne steht ein Mann in einem blauen Hemd, die Hände ruhig auf dem Redepult, die Stimme gleichmäßig, fast nüchtern. Kein schwarzer Rollkragen. Kein Reality-Distortion-Field. Kein Witz, der die Erwartungen auf den Kopf stellt. Nur dieser Mann aus Alabama, dem gerade die größte Aufgabe der Unternehmensgeschichte übergeben worden ist – und der so wirkt, als würde er sie einfach annehmen. Ohne Drama. Tim Cook ist sechs Wochen zuvor CEO von Apple geworden. Steve Jobs ist an diesem Tag noch keine zwei Wochen tot.



Die Frage im Saal war unausgesprochen, aber sie hing in der Luft wie Rauch: Wie soll das gehen?

Heute, im April 2026, lässt sich diese Frage beantworten. Apple ist unter Tim Cook vom 350-Milliarden-Unternehmen zur vier Billionen Dollar schweren Maschine geworden. Die Aktie legte seit seinem Amtsantritt um mehr als 1.900 Prozent zu. Der S&P 500 kam im selben Zeitraum auf rund 480 Prozent. Am 20. April 2026 gab Apple bekannt, dass Cook zum 1. September 2026 als CEO abtritt und Executive Chairman wird. Sein Nachfolger: John Ternus, 50, seit 25 Jahren Hardwareingenieur im Haus, ein ruhiger Mann ohne Charisma und ohne Lust auf große Gesten. Ein Mann, der an Cook erinnert. Das ist kein Zufall.

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Eine Erfahrung fürs Leben

Timothy Donald Cook wurde am 1. November 1960 in Mobile, Alabama geboren. Sein Vater Donald arbeitete auf einer Werft, seine Mutter Geraldine teilzeit in einer Apotheke. Die Cooks waren Baptisten, Mittelstand, drei Söhne. Tim war der mittlere. Eine Herkunft, in der man lernt, dass Ergebnisse zählen – nicht Reden.

Als Schüler in der sechsten Klasse radelte Cook eines Abends durch sein Viertel und sah etwas, das er nie vergessen würde: ein brennendes Kreuz, Männer in weißen Roben, eine afroamerikanische Familie vor ihrer Haustür. Er schrie „Stop!“ In seiner Abschlussrede an der Auburn University 2013 sagte Cook: „Dieses Bild hat sich für immer in mein Gehirn eingebrannt. Es hat mein Leben verändert.“

Er studierte Industrial Engineering in Auburn – als erster College-Absolvent seiner Familie – und machte seinen MBA an der Duke University als Fuqua Scholar, unter den besten zehn Prozent seines Jahrgangs. Zwölf Jahre bei IBM, dann Intelligent Electronics, dann sechs Monate als Vice President Corporate Materials bei Compaq. Es folgte ein Samstagnachmittag, der alles ändern sollte. Ein Headhunter hatte ein Treffen mit Steve Jobs arrangiert. Cook sagte später, er habe in den ersten fünf Minuten gewusst, dass er den Job nehmen würde. „Jede vernünftige Kosten-Nutzen-Abwägung sprach für Compaq“, sagte er beim Auburn Commencement 2010. „Aber meine Intuition hatte sich bereits entschieden.“



Er fing im März 1998 bei Apple an. Das Unternehmen stand kurz vor dem Abgrund.

Der Unsichtbare, der alles rettete

Was Cook bei Apple vorfand, war ein Chaos. Monate an Lagerbeständen, mehr als hundert Lieferanten, 19 eigene Lagerhäuser, Hunderte Millionen Dollar in unverkauften Macs, die langsam veralteten. Innerhalb von sieben Monaten hatte er das Unmögliche geschafft: Er drückte den Lagerbestand von 400 Millionen auf 78 Millionen Dollar. Die Umschlagshäufigkeit fiel von 30 Tagen auf sechs. Er strich die Lieferantenzahl auf 24 zusammen, schloss zehn Lagerhäuser. Sein Credo: „Lagerbestände sind grundsätzlich das Übel. Man sollte sie eigentlich so verwalten, als wäre man in der Milchwirtschaft tätig. Wenn das Verfallsdatum überschritten ist, hat man ein Problem.“



Kein Satz beschreibt Cook besser als dieser.

Während Jobs auf der Bühne die Welt verzauberte, sorgte Cook im Hintergrund dafür, dass die Produkte pünktlich, in der richtigen Menge und zum richtigen Preis da waren. Als Jobs 2004 erkrankte, übernahm Cook das Tagesgeschäft. Als Jobs 2009 eine Lebertransplantation benötigte, übernahm Cook wieder. Cook bot Jobs damals sogar an, Teile seiner eigenen Leber zu spenden – beide hatten dieselbe seltene Blutgruppe. Jobs lehnte ab: „Das werde ich niemals zulassen.“



Als Jobs am 24. August 2011 als CEO zurücktrat, empfahl er in seinem Brief ausdrücklich, Cook zu seinem Nachfolger zu machen. Der Board-Beschluss folgte noch am selben Tag. Sechs Wochen später war Jobs tot.

Cooks Methode, ein Unternehmen zu führen, ist so still wie wirkungsvoll. Er steht um 3:45 Uhr auf, liest zwischen vier und fünf Uhr morgens 700 bis 800 E-Mails, geht danach ins Fitnessstudio. „Das ist die eine Tageszeit, in der ich die Kontrolle habe“, sagte er in einem Interview. „Im Laufe des Tages passieren Dinge, die einen vom Kurs abbringen. Der Morgen gehört dir.“

In Meetings fragt Cook. Warum? Und dann: Warum? Und noch einmal: Warum? Greg Joswiak, Apples Marketing-Chef, sagte einmal über ihn: „Er ist sehr ruhig, sehr beständig – aber er zerlegt dich mit Fragen. Du solltest dein Thema kennen.“

Dann ist da die Geschichte, die bei Apple zur Legende wurde. 1998, in einem Operations-Meeting, sagte Cook: „Das ist wirklich schlecht. Jemand müsste jetzt in China sein und das lösen." Dreißig Minuten später, emotionslos, an seinen Mitarbeiter Sabih Khan gewandt: „Warum bist du noch hier?“ Khan stand auf, fuhr zum Flughafen und flog ohne Wechselkleidung und ohne Rückflugticket nach China. Er ist heute Apples COO.

Wie Apple sich verwandelt hat

Als Cook 2011 CEO wurde, war Apple ein hochprofitables, aber klar hardwarezentriertes Unternehmen: iPhone, Mac, iPad. Services – iTunes, App Store, ein paar Abomodelle – machten gerade einmal rund acht Prozent des Umsatzes aus. Im Geschäftsjahr 2025, dem letzten vollen Jahr unter Cook, lagen die Services bei 109 Milliarden Dollar, einem Anteil von über 26 Prozent. Die Bruttomarge dieser Sparte: 74 Prozent. Jeder Dollar, der dort hineinfließt, ist fast doppelt so profitabel wie ein Dollar aus Hardwareverkäufen.



Das ist das eigentliche Wunder der Cook-Ära. Nicht die neuen Produkte, nicht die neuen Märkte. Es ist die stille, disziplinierte Verwandlung eines Produktunternehmens in eine Plattformmaschine.

Der Gesamtumsatz stieg von 108 auf 416 Milliarden Dollar – ein Wachstum von fast dem Vierfachen. Die Marktkapitalisierung legte von rund 350 Milliarden auf über vier Billionen Dollar zu, Faktor elf. Im März 2012 kündigte Cook die erste Apple-Dividende seit 1995 an und startete ein Aktienrückkaufprogramm, das zum konsequentesten der Unternehmensgeschichte werden sollte.

“ "Tim Cook hat für Berkshire mehr Geld verdient als ich je für Berkshire verdient habe." Warren Buffett Berkshire Hathaway

Im Geschäftsjahr 2025 kaufte Apple für 90 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurück, zahlte 15 Milliarden Dollar Dividende. Kumuliert seit 2012 hat Apple rund 850 bis 900 Milliarden Dollar an seine Aktionäre zurückgegeben. Warren Buffett, der mit seiner Berkshire Hathaway zwischenzeitlich für rund 178 Milliarden Dollar Apple-Aktien hielt, sagte auf der Berkshire-Hauptversammlung 2025: „Tim Cook hat für Berkshire mehr Geld verdient als ich je für Berkshire verdient habe.“

Was Cook außerdem hinterlässt: mehr als 2,5 Milliarden aktive Apple-Geräte weltweit. Im Jahr 2011 waren es rund 300 Millionen. Diese installierte Basis ist der eigentliche Burggraben. Sie stützt jedes Abonnement, jeden App-Kauf, jeden iCloud-Plan, jeden Apple-Pay-Einsatz. Für die Börse ist genau das der Bewertungsanker hinter Apples Premium-Multiples.

Ein iPhone 17 Pro Max, das aktuellste Modell des Apple-Smartphones | Bildquelle: Imago Images / NurPhoto

Werte, Widersprüche und ein Satz, der alles veränderte

Am 30. Oktober 2014 erschien in „Bloomberg Businessweek“ ein Essay, der die Welt ein kleines Stück veränderte. Tim Cook schrieb: „Ich bin stolz darauf, schwul zu sein, und ich betrachte es als eines der größten Geschenke, die mir Gott gemacht hat.“ Er war damit der erste offen schwule CEO eines Fortune-500-Unternehmens seiner Größenordnung. Cook beschrieb, wie ihn das Coming-out die „Haut eines Nashorns“ hatte wachsen lassen – nützlich, wenn man CEO von Apple ist. Und er schloss mit einem Satz, der über alles andere hinausging: „Gemeinsam pflastern wir Stein für Stein den sonnenbeschienenen Weg zur Gerechtigkeit. Das ist mein Stein.“ (Original: „We pave the sunlit path toward justice together, brick by brick. This is my brick.“)

Wer Cook mehrfach persönlich begegnet ist, dem fällt immer dasselbe auf: Er ist kontrolliert, höflich, präzise, fast karg in den Worten. Er lacht selten laut. Er denkt nach, bevor er spricht. Und wenn er spricht, meint er es so. Die gesellschaftspolitischen Positionen, die er als CEO eingenommen hat, sind kein PR-Kalkül. Sie sind Teil seiner Persönlichkeit.

Als 2016 das FBI Apple aufforderte, eine Backdoor in das iPhone eines Attentäters einzubauen, schrieb Cook einen offenen Brief an die Kunden: „Die Vereinigten Staaten haben von Apple verlangt, einen beispiellosen Schritt zu tun, der die Sicherheit unserer Kunden gefährdet.“ Seitdem hat er Privatsphäre immer wieder als Grundrecht bezeichnet. In Brüssel 2018: „Unsere eigenen Informationen werden mit militärischer Effizienz gegen uns eingesetzt.“ In Stanford 2019: „Wenn wir akzeptieren, dass alles in unserem Leben aggregiert oder verkauft werden kann, verlieren wir mehr als Daten. Wir verlieren die Freiheit, menschlich zu sein.“

Auf dem Aktionärstreffen 2014 forderte eine konservative Aktionärsgruppe, Apple solle Umweltprogramme nur nach ihrem ROI bewerten. Cook antwortete: „Wenn wir an Zugänglichkeit für Blinde arbeiten, denke ich nicht an den verdammten ROI. Wenn Sie wollen, dass ich Dinge nur aus ROI-Gründen tue, sollten Sie diese Aktie verkaufen.“

Und dann gibt es den öffentlichen Cook gegenüber China. Hier wird die Werteerzählung kompliziert. Apple ist mit seiner Produktion und seinem Umsatz tief in China verflochten. Der Umsatz im Greater-China-Segment fiel von 72 Milliarden Dollar 2023 auf 64 Milliarden im Geschäftsjahr 2025. Gleichzeitig musste Apple auf Druck der Behörden Apps wie Whatsapp, Threads und Signal aus dem chinesischen App Store entfernen. iCloud-Verschlüsselungsschlüssel chinesischer Nutzer liegen bei einem staatlich kontrollierten Rechenzentrum. US-Politiker haben Apple wiederholt Nachgiebigkeit gegenüber Peking vorgeworfen.

Cook ist am überzeugendsten, wenn er über Datenschutz, Zugänglichkeit und Inklusion spricht. Am angreifbarsten ist er dort, wo globale Prinzipien auf chinesische Markt- und Lieferkettenrealität treffen. Das ist kein Makel. Aber es ist der entscheidende Gegenakzent zur Werteerzählung. Wer Cook verstehen will, muss auch diesen Widerspruch kennen.

Warum Apple 2026 verwundbarer wirkt als lange zuvor

Es wäre zu einfach, die Cook-Ära als bloßen Triumph zu erzählen. Der Mann verlässt ein Unternehmen, das nie größer war – aber auch nie mehr unter Druck stand.



Im Juni 2024 kündigte Apple auf der WWDC Apple Intelligence an. Eine neue Siri. Personalisierter Kontext. Das Versprechen, dass das iPhone endlich schlau wird. Doch schon im März 2025 musste Apple einräumen, dass zentrale Features sich verzögern. Intern soll Siri-Chef Robby Walker die Situation in einem All-Hands-Meeting als „ugly“ und „embarrassing“ bezeichnet haben. John Giannandrea, Apples KI-Chef seit 2018, wurde degradiert und in den Ruhestand verabschiedet.

Im Januar 2026 folgte dann die eigentliche Meldung: Apple und Google verkündeten eine mehrjährige Zusammenarbeit, bei der Googles Gemini-Modelle Apples Foundation Models ersetzen sollen. Der Analyst Dan Ives von Wedbush Securities formulierte es knapp: „Das ist das, worauf die Wall Street gewartet hat.“ Ein ehemaliger Apple-Executive sagte gegenüber der „Financial Times“, der Deal sei „ein notwendiges Nebenprodukt von Apples Entscheidung, nicht so groß in KI zu investieren wie seine Konkurrenten.“

Das Geld ist ein Teil der Antwort. Apple investiert etwa 14 Milliarden Dollar pro Jahr. Microsoft investiert mehr als 150 Milliarden. Amazon und Meta je zweistellige Milliardenbeträge. Im KI-Zeitalter ist das eine Lücke, die sich nicht wegdiskutieren lässt.

Die Datenbrille Vision Pro, Apples Wette auf „Spatial Computing“, ist das sichtbarste Sinnbild der Übergangsphase. Technologisch beeindruckend, wirtschaftlich kein neuer iPhone-Moment. Laut IDC wurden 2024 rund 390.000 Einheiten verkauft; im vierten Quartal 2025 waren es nur noch etwa 45.000. Luxshare stellte die Produktion Anfang 2025 ein. Cook selbst sagte dem „Wall Street Journal“: „Bei 3.500 Dollar ist es kein Massenprodukt.“

Das Daten-Headset Vision Pro ist noch nicht der Erfolg, den Apple sich vermutlich versprochen hat | Bildquelle: Imago Images / MiS

Auch das iPhone Air, Cooks letzter großer Hardware-Akzent, war ein Flop. Foxconn baute alle Produktionslinien im November 2025 ab. In China sollen in zehn Wochen weniger als 200.000 Einheiten aktiviert worden sein. Das Wall Street Journal schrieb: „Apple's iPhone Air Is a Marketing Win and a Sales Flop.“

Dazu kommt regulatorischer Druck von drei Seiten. Die Europäische Kommission verhängte 2025 eine Geldbuße von 500 Millionen Euro wegen Verstößen gegen den Digital Markets Act. In den USA klagt das Justizministerium seit März 2024 wegen Monopolisierung. Nach dem Urteil im Epic-Verfahren ermittelt eine Bundesstaatsanwaltschaft wegen möglichen Meineids leitender Apple-Mitarbeiter. Und Apples jährliche Lizenzgebühr von Google für die Standard-Suchmaschinen-Einstellung im iPhone – rund 20 Milliarden Dollar – steht durch das Google-Kartellurteil auf der Kippe. J.P. Morgan schätzt den Worst-Case-Effekt auf 12,5 Milliarden Dollar Umsatz und rund 15 Prozent des Gewinns pro Aktie.

Dann sind da die Zölle. Im April 2025 wurden US-Zölle auf chinesische Importe auf 145 Prozent erhöht. Cook bezifferte die Mehrkosten im laufenden Quartal auf 900 Millionen Dollar. Kumuliert entstanden seit April 2025 mehr als drei Milliarden Dollar Mehrbelastung.

Was die Börse darüber denkt, ist klar. 2024 legte die Apple-Aktie um 11 Prozent zu, während der S&P 500 16 Prozent stieg. Apples fünfjährige Kursrendite liegt auf Augenhöhe mit dem Index. Das war unter Cook lange undenkbar.

John Ternus - und die Frage, ob Apple mutiger werden kann

Wer ist der Mann, dem Cook sein Lebenswerk übergibt?



John Ternus, geboren im Mai 1975, wuchs in Kalifornien auf und studierte Mechanical Engineering an der University of Pennsylvania. Er war Mitglied des Varsity-Schwimmteams. Sein Abschlussprojekt war ein mechanischer Fütterungsarm, der über Kopfbewegungen gesteuert werden konnte – entwickelt für Tetraplegiker. Das sagt etwas über den Mann. Er jobbte zunächst bei Virtual Research Systems, einem frühen VR-Headset-Hersteller. Im Jahr 2001 fing er bei Apple an, als Berufseinsteiger im Product-Design-Team. Erste Aufgabe: das Apple Cinema Display. Er blieb.

In den folgenden 25 Jahren verantwortete er die Hardware-Entwicklung für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods und Vision Pro. Die Silicon-Transition – der Umstieg von Intel auf eigene Chips ab 2020 – fiel in seine Amtszeit als SVP Hardware Engineering. Sie ist vielleicht Apples wichtigste strategische Entscheidung der letzten Jahre: mehr Differenzierung, höhere Margen, vollständige Kontrolle über die Produktroadmap.



Cook beschrieb ihn in der Ankündigung vom 20. April 2026 so: „John Ternus hat den Geist eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Würde zu führen.“ Das klingt poetisch. Und genau deshalb ist es aufschlussreich.

Ternus ist kein Kommunikator. Er ist kein Weltregulatoren-Diplomat. Kollegen beschreiben ihn als ruhig, emotional intelligent, logisch und konservativ. „Zuverlässig und anweisungsfähig, mit einem ausgeprägten Sinn fürs Detail“, schrieb „The Information“ im Dezember 2025. Aber auch: er sei risikoscheu und zögerlich. Ein ehemaliger Apple-Executive formulierte es schlicht: „Wenn Sie der Meinung sind, dass Tim Cook gute Arbeit leistet, dann werden Sie auch glauben, dass John Ternus gute Arbeit leisten wird.“ Das ist kein Revolutionsversprechen. Es ist ein Kontinuitätsversprechen.

Die Herausforderungen, die auf ihn warten, sind dicht. Das iPhone Fold soll im September 2026 auf den Markt kommen – zeitgleich mit Ternus' Amtsantritt. Ein Book-Style-Gerät, ungefähr 5,5 Zoll außen und 7,76 Zoll entfaltet, ein Preis zwischen 2.000 und 2.500 Dollar, Ein Samsung-Display-Deal exklusiv für drei Jahre. Sieben bis acht Millionen Einheiten initial. Dann kommen Smart Glasses, also KI-gestützte Datenbrillen, womöglich noch 2026 oder 2027. Ein günstigerer Vision-Pro-Nachfolger. Ein Home Hub. Ein Tischroboter mit beweglichem Arm.

Und über allem: Siri. iOS 27, angekündigt für die WWDC im Juni 2026, soll die vollständig überarbeitete, Gemini-gestützte Siri bringen. Der Rollout fällt mit Ternus' Amtsantritt zusammen. Drei simultane Bewährungsproben: iPhone Fold, Smart Glasses, Siri 2.0.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch. Wedbush hält ein Kursziel von 350 Dollar – das höchste unter den Großbanken. Goldman Sachs nennt 330 Dollar. Der Konsens liegt bei rund 300 bis 316 Dollar. 75 Prozent der Analysten empfehlen Kauf oder Outperform. Gene Munster von Deepwater Asset Management schrieb am Tag der Ankündigung: „Ternus hat die Chance, Apples Multiple durch ein neues Narrativ zu stärken. Das ist die größte Möglichkeit, die Big Tech gerade hat.“

Aber Pragmatismus ist keine Zukunftserzählung. Und Zukunftserzählungen sind genau das, was Apple an der Börse – und unter Kunden – gerade braucht.

Die unmögliche Aufgabe, Teil zwei

Am 20. April 2026, kurz nach halb neun abends Ortszeit, erschien auf Apples Newsroom die Meldung über den Führungswechsel. In seinem Abschiedsstatement schrieb Cook: „Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein.“ Er meinte es so. Das ist das Einzige, das man mit Sicherheit über Tim Cook sagen kann: Wenn er etwas sagt, meint er es so.

Als Executive Chairman übernimmt Cook keine zeremonielle Rolle. Apple gab explizit an, dass er sich auf Beziehungen zu Regierungen und Regulierern konzentrieren soll. Ternus startet also mit einem starken operativen Apparat – aber ohne den Washington-, Brüssel- und Peking-Kompass, den Cook in 15 Jahren aufgebaut hat.

Was Cook hinterlässt, ist ein Unternehmen, das funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. 416 Milliarden Dollar Umsatz, 109 Milliarden davon in hochmargigen Services, 2,5 Milliarden aktive Geräte, fast 900 Milliarden Dollar an Aktionäre zurückgegeben. Buffetts Satz vom vergangenen Jahr bleibt stehen: Cook hat aus dem besten Unternehmen, das Jobs hinterließ, das profitabelste Unternehmen der Geschichte gemacht.

Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Der KI-Rückstand ist real. Das iPhone Air war ein Flop. Die Vision Pro ist eine Nische. Das Regulierungsrisiko ist so hoch wie nie. Und Jony Ive, Apples ehemaliger Designchef, arbeitet jetzt für OpenAI an Hardware-Produkten, die das iPhone eines Tages ersetzen könnten.

Tim Cook war der Gegenentwurf zum charismatischen Gründer-CEO. Er hat bewiesen, dass Disziplin, Logistik und Geduld manchmal mehr wert sind als Visionen. Seine Nachfolge ist kein Bruch. Sie ist eine Fortsetzung. Aber der Markt hat Apple 2024 und 2025 genau für diese Kontinuität bestraft.

Die Frage, die Ternus zu beantworten hat, ist dieselbe, die damals im Saal in Cupertino hing, als Cook auf die Bühne trat: Wie soll das gehen? Damals hat Cook sie mit Geduld, Disziplin und einem Geschick für das Machbare beantwortet. Ob das auch 2026 reicht – das wird Ternus zeigen müssen.