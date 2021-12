Gar nicht so realitätsfern, war aber trotzdem nur ein Scherz: Mikrochip-Implantat der Sparkassen | Foto: Sparkasse

In Skandinavien kann man schon mit Mikrochip-Implantat zahlen, so utopisch ist die Produkt-Neuheit der Sparkassen zum 1. April also gar nicht. Dennoch ein witziger Einfall, vor allem mit dem bekannten Sparkassen-Logo unter der Haut.