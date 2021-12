Aquila Capital arbeitet mit slowenischer Investmentgesellschaft zusammen

Die Investmentgesellschaft für alternative Kapitalanlagen, Aquila Capital, gibt ihre Zusammenarbeit mit der Asset-Management-Gesellschaft Numerica Partners bekannt. Das in Ljubljana ansässige Unternehmen wird die Investmentlösungen von Aquila Capital in der südosteuropäischen Region, insbesondere in Slowenien und Kroatien, vertreiben.Zielgruppe sind institutionelle Investoren und Private-Banking-Kunden.