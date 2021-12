Aquila Capital geht nach Singapur

Aquila Capital verstärkt von Singapur aus seine Aktivitäten in Asien. Der Leiter der neu eröffneten Niederlassung ist Chumyong Quah, der die vergangenen zwei Jahre als Leiter Private Banking & Südostasien-Entwicklung bei Fidelity tätig war. In dieser Position verantwortete Quah den gesamten Vertrieb in Singapur, Thailand, Malaysia, den Philippinen, Brunei und Indonesien.Zuvor war Quah in leitenden Positionen bei DBS Asset Management, der American Express Bank und Standard Chartered tätig.