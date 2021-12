Aquila Capital mit neuen Vertriebsexperten

Pascale-Céline Cadix wird als Verkaufsdirektorin im Frankfurter Büro den Retail-Vertrieb in Deutschland mit Fokus auf Direktbanken, Vermögensverwalter und Privatbanken in Deutschland ausbauen. Die 35-Jährige war zuvor bei Threadneedle in Frankfurt als Vertriebsleiterin tätig und hält ein Diplom als “Certified Investmentfund Adviser” der European Academy for Financial Planning (EAFP).Zweiter Neuzugang ist Mauro Gerli. Der 41-Jährige verstärkt als Verkaufsdirektor von Zürich aus den Vertrieb. Gerli war zuvor in leitenden Funktionen bei Unternehmen aus dem Bereich Alternative Investments und zuletzt bei der Credit Suisse im Private Banking tätig. Er hält einen MBA der Universität St. Gallen.