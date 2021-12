Aquila mit neuer Leiterin Vertriebs-Operationen

Evelyn Muth ist ab sofort in der neu geschaffenen Position Leiterin Vertriebs-Operationen für die organisatorische Steuerung der unterschiedlichen Vertriebseinheiten der Aquila Gruppe verantwortlich.Muth wechselt von Oddo Asset Management, wo sie für die Unternehmensentwicklung in Deutschland und Österreich verantwortlich war. Davor arbeitete sie als Führungskraft bei Fidelity International, wo sie zuletzt als Leiterin Globale Beziehungspflege die grenzüberschreitende Betreuung von international tätigen Banken und Versicherungen verantwortete.Bei der Aquila Gruppe wird Muth wird bei AQ Management für Vertriebseinheiten sowohl bei Aquila Capital als auch bei Alceda tätig sein. Sie unterstützt in dieser Funktion Christian Kiefer und Roland Schulz, Geschäftsführer von Aquila Capital Institutional, sowie Michael Sanders, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Alceda Fund Management.