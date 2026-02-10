Neuerung im Vertrieb des hauseigenen Eltifs von Aquila: Der nachhaltige AC One Planet Eltif ist ab sofort auch über die Portagon-Plattform erhältlich.

Aquila Capital und die Vertriebsplattform Portagon arbeiten ab sofort zusammen, es geht um den Vertrieb des Aquila-Fonds AC One Planet Eltif. Die 55 Vertriebspartner von Portagon können Fondsanteile ab sofort über die Online-Zeichnungsplattform „Portagon next“ für ihre Kunden erwerben, teilen beide Unternehmen mit.

Der AC One Planet Eltif investiert in nachhaltige Infrastruktur- und Energieprojekte und zählt mit über 300 Millionen Euro Volumen (Stand Dezember 2025) zu den größten Eltifs am deutschen Markt.

„Infrastruktur ist bei unseren Vertriebspartnern aktuell besonders gefragt“, beobachtet Jamal El Mallouki, Managing Director und Mitgründer von Portagon. „Mit dem Portagon Private Markets Depot machen wir diesen Zugang in der Vermittlung digital, depotfähig und regulatorisch sauber umsetzbar.“

Vereinfachter Zugang seit Eltif-Reform

Die Fondshülle Eltif (European Long-Term Investment Fund) soll seit der Regulierungsreform Anfang 2024 Privatanlegern einen vereinfachten Zugang zu alternativen Investments verschaffen. Die Reform senkte unter anderem die Mindestquote für zulässige Anlageformen von 70 auf 55 Prozent und erhöhte die Fremdkapitalquote von 30 auf 50 Prozent. Das verschafft Asset Managern mehr Flexibilität bei der Produktgestaltung.

„Private Anleger hatten in der Vergangenheit nur einen kleinen Beitrag an den wichtigen Investitionen in nachhaltige Infrastrukturprojekte“, erklärt Christian Humlach, Leiter Wholesale Client Advisory Austria & Germany bei Aquila Capital. Mit Fonds wie dem AC One Planet Eltif könnten Privatanleger nun deutlich einfacher in entsprechende Projekte investieren.

Der AC One Planet ist der bislang einzige Eltif von Aquila Capital. Weitere entsprechende Fonds könnten jedoch schon in Planung sein – denn Humlach spricht von „möglicherweise auch kommenden Produkten“, die ebenfalls über die Portagon-Plattform handelbar sein sollten.

Über Aquila und Portagon

Die Investmentgesellschaft Aquila Capital hat sich auf Anlagen in erneuerbare Energien, grüne Infrastruktur und nachhaltige Immobilien spezialisiert. Das Unternehmen ist Teil der Aquila Group und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern.

Portagon verwahrt nach eigenen Angaben derzeit 650 Millionen Euro auf seiner digitalen Plattform und erreicht über seine direkten Vertriebspartner nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Endanlager. Die 2021 gegründete Plattform beschäftigt 20 Mitarbeiter und bietet Vermögensberatern, Banken und Maklerpools Zugang zu Private Markets.