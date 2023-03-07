Arag Kranken, Arag Allgemeine und Interlloyd  Arag mit 3 neuen Vorständen

Arag mit 3 neuen Vorständen
Bei der Arag Krankenversicherung rücken Felicitas Hoppe (44) und Jan Moritz Freyland (51) in den Vorstand ein. Hoppe leitet ab April das neu formierte Ressort Mathematik/Aktuariat, Rückversicherung, Risikomanagement und Versicherungsmathematische Funktion. Sie führt seit 2020 die Hauptabteilung Versicherungsanalysen und Produkte/Vertrieb International bei der Arag SE. Diese Funktion wird Hoppe neben ihrem Vorstandsmandat weiter ausüben.
Freyland übernimmt ab April das Ressort Partnervertrieb und führt damit den Makler- und Mehrfach-Agentenvertrieb des Unternehmens – den Hauptvertriebsweg der Arag Kranken. Freyland stieg 2007 als Hauptabteilungsleiter International bei der Arag ein. Seit 2013 leitet er als Direktor Partnervertrieb den Makler- und Mehrfach-Agentenvertrieb des Arag Konzerns. Auch er wird diese Aufgabe neben seiner Vorstandstätigkeit weiter wahrnehmen.
Shiva Meyer wechselt zur Muttergesellschaft
Die beiden neuen Vorstandsmitglieder werden das bestehende Team aus Roland Schäfer und Matthias Effinger ergänzen. Shiva Meyer scheidet zum 1. April aus dem Vorstand der Arag Kranken aus und wechselt in den Vorstand der Arag SE. Roland Schäfer steigt zum Vorstandssprecher der Arag Kranken auf.
Katrin Unterberg (43) steigt zum 1. April in die Vorstände der Arag Allgemeine und Interlloyd auf. Sie wird das bestehende Vorstandsteam von Christian Vogée, Uwe Grünewald und Zouhair Haddou-Temsamani ergänzen.
Unterberg verantwortet in ihrem Ressort künftig die Bereiche Schaden, Arag Service Center sowie Auslandsniederlassungen. Sie begann ihre Tätigkeit bei der Arag 2010 und übernahm in der Folge die Leitung der Abteilung Konzernentwicklung national und international. Seit 2021 leitet Katrin Unterberg die Hauptabteilung Schaden-Service der Arag Allgemeine.
Christian Vogée steigt zum Vorstandssprecher der Arag Allgemeine und Interlloyd auf.