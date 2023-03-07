Arag Kranken, Arag Allgemeine und Interlloyd  Arag mit 3 neuen Vorständen

Arag erweitert den Vorstand von Arag Kranken, Arag Allgemeine und Interlloyd um insgesamt drei Mitglieder. Roland Schäfer, bislang Vorstandsmitglied der Arag Kranken, steigt zum Vorstandssprecher der Arag Kranken auf, Christian Vogée wird Vorstandssprecher der Arag Allgemeine und Interlloyd.

Felicitas Hoppe: Die 44-Jährige leitet künftig das neu formierte Ressort Mathematik/Aktuariat, Rückversicherung, Risikomanagement und Versicherungsmathematische Funktion bei der Arag Krankenversicherung.

Bei der Arag Krankenversicherung rücken Felicitas Hoppe (44) und Jan Moritz Freyland (51) in den Vorstand ein. Hoppe leitet ab April das neu formierte Ressort Mathematik/Aktuariat, Rückversicherung, Risikomanagement und Versicherungsmathematische Funktion. Sie führt seit 2020 die Hauptabteilung Versicherungsanalysen und Produkte/Vertrieb International bei der Arag SE. Diese Funktion wird Hoppe neben ihrem Vorstandsmandat weiter ausüben.

Freyland übernimmt ab April das Ressort Partnervertrieb und führt damit den Makler- und Mehrfach-Agentenvertrieb des Unternehmens – den Hauptvertriebsweg der Arag Kranken. Freyland stieg 2007 als Hauptabteilungsleiter International bei der Arag ein. Seit 2013 leitet er als Direktor Partnervertrieb den Makler- und Mehrfach-Agentenvertrieb des Arag Konzerns. Auch er wird diese Aufgabe neben seiner Vorstandstätigkeit weiter wahrnehmen.

Shiva Meyer wechselt zur Muttergesellschaft

Die beiden neuen Vorstandsmitglieder werden das bestehende Team aus Roland Schäfer und Matthias Effinger ergänzen. Shiva Meyer scheidet zum 1. April aus dem Vorstand der Arag Kranken aus und wechselt in den Vorstand der Arag SE. Roland Schäfer steigt zum Vorstandssprecher der Arag Kranken auf.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Katrin Unterberg (43) steigt zum 1. April in die Vorstände der Arag Allgemeine und Interlloyd auf. Sie wird das bestehende Vorstandsteam von Christian Vogée, Uwe Grünewald und Zouhair Haddou-Temsamani ergänzen.

Unterberg verantwortet in ihrem Ressort künftig die Bereiche Schaden, Arag Service Center sowie Auslandsniederlassungen. Sie begann ihre Tätigkeit bei der Arag 2010 und übernahm in der Folge die Leitung der Abteilung Konzernentwicklung national und international. Seit 2021 leitet Katrin Unterberg die Hauptabteilung Schaden-Service der Arag Allgemeine.

Christian Vogée steigt zum Vorstandssprecher der Arag Allgemeine und Interlloyd auf.