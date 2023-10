Serie Produkt-Check Arag-PKV wirft neue Fragen auf

Ab sofort gelten in der privaten Krankenversicherung (PKV) der Arag neue Gesundheitsfragen – und die Änderungen haben es in sich. Denn die neuen Fragen bergen weit mehr Gefahren und Risiken zur Kündigung oder zu einem Rücktritt, als vielen bewusst ist. So hat der Versicherer seine Frage nach psychischen Beschwerden massiv erweitert.

„Wurde Ihnen in den letzten zehn Jahren eine psychotherapeutische Behandlung angeraten oder wurde bei Ihnen eine durchgeführt beziehungsweise ist eine solche beabsichtigt?“, fragte die Arag zuvor. Nun lautet die Frage: „Finden derzeit oder fanden in den letzten zehn Jahren aufgrund psychischer, psychosomatischer oder psychiatrischer Erkrankungen beziehungsweise Beschwerden oder wegen einer Suchtmitteleinnahme ambulante oder stationäre Behandlungen, Beratungen, Untersuchungen oder Psychotherapien statt oder sind solche angeraten beziehungsweise beabsichtigt?“

Mehr als nur Psychotherapien

Klingt ähnlich? Aber auch nur sehr entfernt. Es geht nicht mehr nur um Psychotherapien, sondern um alle psychischen, psychosomatischen oder psychiatrischen Erkrankungen und Beschwerden. Des Weiteren müssen nun nicht nur Behandlungen, sondern auch Untersuchungen und Beratungen angegeben werden.

Hier ergeben sich gravierende Mehr-Angabepflichten. Nicht selten tauchen in Krankenakten bei Ärzten Diagnosen aus dem psychischen und psychiatrischen Bereich auf, von denen die Patienten nichts ahnen. So fragen Haus- und Frauenärzte oft, ob die Patienten derzeit Stress haben, und machen eine psychische Diagnose daraus. Schön für den Arzt, weil sich dadurch mehr abrechnen lässt, aber eine Katastrophe für den Patienten. Das Risiko zur Kündigung der Krankenversicherung oder zur Ablehnung von Anträgen bei PKV und Berufsunfähigkeit steigt massiv an.

Arag macht sich das Leben leichter

Zudem können sich viele Patienten nicht mehr erinnern, ob sie innerhalb der vergangenen zehn Jahre bei einem Arzt über Stress geklagt haben. Durch die Ausdehnung der Frage macht sich die Arag das Leben leichter. So lassen sich im Rahmen der Prüfung der Anzeigepflicht schneller ungeliebte Kunden herauswerfen.

Obwohl die neuen Anträge seit dem 16. März gelten, akzeptierte die Arag bis zum 15. Juli noch alte Antragsformulare. Doch auch Kunden, die ihren Antrag vor diesem Stichtag gestellt haben, sind nicht unbedingt aus dem Schneider. Denn wer eine Nachfrage oder Rückfrage im Rahmen der Risikoprüfung bekommt oder eine ergänzende Gesundheitserklärung abgeben muss, der muss die neuen Fragen beantworten.

Dabei reicht es nicht zu bestätigen, dass der Gesundheitszustand seit Antragstellung unverändert ist. Der Kunde muss in diesem Fall alles, was unter die neuen Fragen fällt und bisher nicht angegeben wurde, angeben und dem Versicherer dann auch nachträglich noch mitteilen. Das birgt eine zusätzliche und nicht zu unterschätzende Gefahr.

Über den Autor:

Sven Hennig ist Versicherungsmakler in Bergen auf Rügen. Seine Schwerpunkte sind die Private Krankenversicherung, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsabsicherung.