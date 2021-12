Arag schließt Konzernumbau ab

mit einem Beitragsvolumen von 408 Millionen Euro

Die ehemaligen Töchterführen das operative Geschäft dabei in ihren nationalen Märkten eigenständig weiter. „Durch die Neustrukturierung reduzieren wir die Komplexität innerhalb des Konzerns signifikant und können unsere internationalen Einheiten direkter und flexibler steuern", sagt Paul-Otto Faßbender, Vorstandsvorsitzender der Arag.Im Dezember 2011 hatte die Arag ihre Rechtsform von einer AG in eine SE, eine Societas Europaea, umgeändert. Der Konzern ist in 14 europäischen Ländern und den USA aktiv, 32 Prozent des Beitragsvolumens erzielt der Arag-Konzern inzwischen außerhalb Deutschlands.