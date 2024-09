Renko Dirksen (47) soll mit Wirkung zum 1. Juli 2025 Vorstandsvorsitzender der Arag werden. Das hat das Unternehmen am Freitag vergangener Woche bekannt gegeben. Dirksen moderiert seit dem Rückzug von Paul-Otto Faßbender aus dem operativen Geschäft im Juli 2020 als Vorstandssprecher die Arbeit des Führungsgremiums. Der Aufsichtsrat hatte damals zunächst beschlossen, dass es keine Nachfolge im Vorstandsvorsitz der Gesellschaft geben wird.

„Mit der Ernennung würdigt der Aufsichtsrat die sehr erfolgreiche Entwicklung der Arag SE in den vergangenen Jahren“, sagt Faßbender, der Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitsaktionär des Düsseldorfer Versicherers ist. Mit der Ernennung bleiben die Aufgaben und Zuständigkeiten der übrigen Vorstandsressorts und des sechsköpfigen Vorstandes unberührt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Wir setzen weiter auf das eingespielte Vorstandsteam, das für seine Arbeit auf den vollen Rückhalt der Eigentümer und des Aufsichtsrates zählen kann“, so Faßbender.

Keine Veränderungen der Vorstandszuständigkeiten

Neben Dirksen sitzen im sechsköpfigen Vorstand: Matthias Maslaton (Konzern Vertrieb, Produkt und Innovation), Wolfgang Mathmann (Ressort Konzern Finanzen), Shiva Meyer (Ressort Konzern Human Resources/Group Internal Audit), Hanno Petersen (Konzern IT und Operations) und Joerg Schwarze (Konzern Risikomanagement und Konzern Controlling).

Der 47-jährige Dirksen hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Würzburg, München und Köln studiert und hat im Anschluss promoviert. Seit 2006 ist er zugelassener Rechtsanwalt. Im Jahr 2005 kam er zur Arag. Nach verschiedenen Führungspositionen stieg er dort 2015 in den Vorstand der operativen Führungsgesellschaft auf. Bis 2020 war er in dem Gremium für das Ressort Kapitalanlagen zuständig.