Arag/Rheinland: Raus mit der Kohle, rein in die Rente

Gemeinsam mit Arag startet die Rheinland Versicherung die „Deutschland Rente“: Dabei handelt es sich um eine Fondspolice mit Kapitalerhalt und Beitragsrückzahlung im Todesfall. Der monatliche Mindestbeitrag beträgt 19,90 Euro. Sonderzahlungen können jederzeit geleistet werden. Der Sparanteil der Police fließt in den Mischfonds UBS Key Selection Global Allocation Fund (WKN A0B8QJ).Das Versicherer-Duo setzt auf das Motto „Shoppen für die Rente“ und will ihr neues Produkt über Kooperationspartner im Markt positionieren. So können Kunden mit Umsätzen der „Deutschland Rente Mastercard“ der Santander Consumer Bank jeweils 0,5 Prozent der Umsätze ihrem Rentenkonto zufließen lassen. Zudem gewähren bislang 180 Online-Partner – unter ihnen Germanwings, Sixt, ATU, Doc Morris – bis zu 10 Prozent Bonus, der dem Konto gutgeschrieben wird.Zum Vertriebsstart ab 27. März ist der Lebensmittel-Discounter Plus als Vertriebspartner mit von der Partie: Drei Wochen kann dann die Deutschland Rente zum Schnäppchenpreis von 9,99 Euro (20 Euro Bonus inklusive) mit im Einkaufswagen landen.