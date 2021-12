Sabine Groth 09.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

Aragon: HCI verkauft, Axa kauft

Das Hamburger Finanzhaus HCI hat seine Beteiligung am Finanzvertrieb Aragon AG in Höhe von 25 Prozent und einer Aktie an die Angermayer, Brumm & Lange (ABL) Unternehmensgruppe verkauft. Diese hat den Anteil gleich an Axa weitergereicht. Damit ist ABL weiterhin mit knapp 50 Prozent an Aragon beteiligt, 8 Prozent hält Credit Suisse.