Aragon schließt Management-Buyout ab

Nach der Kapitalerhöhung, bei der sie einen Millionenbetrag für Aktien des eigenen Arbeitgebers ausgaben , kauften Aragon-Vorstände Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad nun weitere Aktien des Finanzdienstleisters von der Angermayer, Brumm und Lange Unternehmensgruppe (ABL Group). Damit sind die beiden Firmenchefs jetzt jeweils mit knapp 23 Prozent an Aragon beteiligt.Mit Superior Private Equity des Hamburger Unternehmers Jörn Reinecke hat Aragon einen neuen Großaktionär gewonnen. Im Zuge der Kapitalerhöhung hat Superior knapp 10 Prozent an der Gesellschaft erworben. Daneben halten die Axa Lebensversicherung (rund 18 Prozent), die Citigroup Financial Products (circa 7 Prozent) und die Credit Suisse International (circa 5 Prozent) größere Aktienpakete. Rund 15 Prozent der jetzt ausstehenden 10.849.974 Aktien befinden sich in Streubesitz.