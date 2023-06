Für das Anleihesegment Aramea AM verpflichtet Portfoliomanager

Aramea Asset Management (Aramea AM) hat zwei Anleiheexperten eingestellt. Seit dem 1. Mai arbeitet Jannes Bredehoeft als Junior-Portfoliomanager Fixed Income für die Investmentgesellschaft. Am 1. Juni stieß Daniel Schommers als Portfoliomanager Nachranganleihen zum Aramea-Team.

Zudem ist Ronny Wagner seit 1. März als Leiter Marketing & Public Relations für das Fondshaus tätig.

Markus Barth, Vorstandsvorsitzender von Aramea AM, sagt über die Personalien:

„Wir freuen uns sehr, Ronny Wagner, Jannes Bredehoeft und Daniel Schommers in unserem Team willkommen zu heißen. Wir glauben an Teamarbeit, in deren Rahmen jeder Mitarbeiter über alle Funktionen und Segmente seine Stärken einbringen und schnell Verantwortung übernehmen kann. Mit der Einstellung unserer neuen Kollegen gehen wir einen weiteren Schritt, um auch zukünftig weiter zu wachsen und unseren Kunden einen erstklassigen Service bieten zu können.“

Aramea AM sitzt in Hamburg. Die Investmentgesellschaft verwaltet rund 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Zu ihren Kunden zählen Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.