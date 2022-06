Explodierende Preise Arbeitgeber wollen angesichts der Inflation Gehälter erhöhen

Die Inflation hält an, gleichzeitig explodieren die Lebenserhaltungskosten. Dies veranlasst Arbeitgeber dazu, die Gehälter ihrer Mitarbeitenden stärker zu erhöhen als ursprünglich einmal geplant. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Unternehmensberatung WTW. 31 Prozent der befragten Arbeitgeber, also fast ein Drittel, planen Maßnahmen, um ihre Mitarbeiter finanziell zu entlasten. Die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamts zeigen: Der Nominallohnindex ist im ersten Quartal 2022 zwar um 4,0 Prozent gestiegen – im Vergleich zum Vorjahresquartal. Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise von 5,8 Prozent sind die Reallöhne jedoch um 1,8 Prozent gesunken.

Aus diesem Grund möchten vier von zehn Unternehmen die Gehälter stärker erhöhen als ursprünglich budgetiert. Mit 19 Prozent will etwa jedes fünfte Unternehmen vor allem die Gehälter von Mitarbeitenden mit niedrigerem Einkommen erhöhen. 24 Prozent wollen Fachkräfte mit besonders gefragten Kompetenzen besser bezahlen.



Firmen sollten überstürzten Aktivismus bei Lohnerhöhungen meiden

„Während viele Unternehmen in den ersten Monaten des Jahres noch abgewartet haben, weil sie davon ausgingen, dass die Inflation nur von kurzer Dauer sein würde, setzen sie nun erste Maßnahmen um. Überstürzter Aktivismus sollte aber vermieden werden. Wir empfehlen Unternehmen, zuerst ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und die personalpolitischen Notwendigkeiten genau abzuwägen“, so Florian Frank, Leiter für Arbeit, Gehälter und Karriere bei WTW.

Unternehmen wollen Gehälter häufiger prüfen

Zudem geht aus der Umfrage hervor, dass 13 Prozent der Firmen das Angebot bestehender Vergünstigungen fördern möchten, während 14 Prozent die Gehälter häufiger überprüfen wollen. In Ländern mit einer notorisch hohen Inflation sei Letzteres bereits seit Langem gelebte Praxis: „Hier wird die Grundvergütung meist in kürzeren Zyklen angepasst”, so Frank.

Über die Umfrage

Die Unternehmensberatung WTW befragte am 18. Mai 2022 auf der European Spring Rewards Conference 2022 573 HR-Verantwortliche von großen und mittelständischen Unternehmen aus ganz Europa, darunter 62 Firmen aus Deutschland.