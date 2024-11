Unter den 129 ausgezeichneten Unternehmen einer aktuellen Untersuchung der besten Arbeitgeber 2024 finden sich mit der Allianz und WWK zwei Versicherer. Insgesamt wurden 2000 Unternehmen in vier Größenklassen analysiert.

Karriereförderung, Remote Work sowie Familienfreundlichkeit im Fokus

Die Studie wurde vom Beratungsunternehmen SWI Human Resources im Auftrag des „Handelsblatts“ durchgeführt und will nach Aussage der Macher, Trends und Herausforderungen in der Arbeitswelt untersuchen und wie Arbeitgeber diesen begegnen. Drei Aspekte waren Gegenstand der Auswertung: faire Karriereförderung, Remote Work sowie Familienfreundlichkeit. Die Analysten fragten dabei nach der Art, der Anzahl und dem Erfolg verschiedener Maßnahmen.

Im Bereich Karriereförderung ging es laut der Autoren beispielsweise um den Anteil weiblicher Führungskräfte sowie um Strategien für Equal Pay und den Einsatz gegen Diskriminierung. Zur Ermittlung der Bestleistungen im Bereich Remote Work ging es um das Angebot und die Einbindung von Remote Work sowie um flexible Arbeitszeitmodelle. Zur Abfrage der Familienfreundlichkeit zählten beispielsweise familienkompatible Arbeitszeiten, daneben auch die Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Außerdem gingen Aspekte wie die Unterstützung bei der Suche nach einer Kinderbetreuung oder die Seniorenpflege in die Wertung ein.

Studie bestätigt Trends der modernen Arbeitswelt

Zentrale Ergebnisse der Untersuchung bestätigen bekannte Trends: So zahle es sich für die Unternehme aus, auf Diversität zu setzen, zum Beispiel durch mehr Chancengleichheit, auch in Sachen Bezahlung. Familienfreundlichkeit helfe bei der Mitarbeiterbindung. Unternehmen, die sich hierfür einsetzen, profitieren laut der Autoren von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, weniger Fehlzeiten und einem stärkeren Engagement ihrer Angestellten.

Zudem würden durch flexible Arbeitszeitmodelle Beruf und Familie besser vereinbar. Viele Unternehmen bieten Gleitzeit, Teilzeitmodelle oder die Möglichkeit, Stunden eigenverantwortlich einzuteilen. Homeoffice habe sich etabliert, trotz Gegenbeispielen in vergangenen Monaten sei das Angebot auf die Gesamtstudie bezogen eher noch ausgeweitet worden.

Wenige Angaben zur Untersuchungsmethodik

Zur Methodik der Arbeitgeber-Auswertung wird in dem „Handelsblatt“-Artikel lediglich angegeben, dass auf Basis der abgefragten Maßnahmen Gesamtpunktzahlen zwischen 0 und 100 vergeben wurden. Bereits 70 Punkte reichten für eine Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber“. Auffällig dabei ist, dass im Gegensatz zum Vorjahr in den drei Teilkategorien die ausgezeichneten Unternehmen nicht mehr mit ihren Punktewerten angegeben werden, sondern nur noch alphabetisch aufgelistet werden. Das fehlende Ranking bedeutet somit auch weniger Transparenz über die Ergebnisse. Mehr Informationen gibt es hier.

Allianz top in Sachen Vielfalt

Und das Abschneiden der Versicherungsbranche? Immerhin erreichte die Allianz in der Kategorie „Faire Karriereförderung“ bei den Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten die höchste Punktzahl. In der Belegschaft des Münchener Versicherungskonzerns sind nach dessen Angaben mehr als 170 Nationalitäten vertreten, 52 Prozent sind Frauen. Das „Handelsblatt“ verweist in diesem Zusammenhang auf „Allianz Pride“, ein Mitarbeiternetzwerk für Menschen mit vielfältigen Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierungen. Auszeichnungen bekamen die Münchener auch in beiden anderen abgefragten Bereichen.

WWK betont hohen Stellenwert der Auszeichnung im Employer Branding

Die WWK heimste Auszeichnungen für eine „Faire Karriereförderung“ und die „Familienfreundlichkeit“ ein. Nach eigenen Angaben haben sich hier zahlreiche Programme für Führungskräfte und Mitarbeiter, interne Regelungen und Unterstützungsleistungen des Unternehmens positiv auf die Bewertung ausgewirkt. Beim Thema Remote Work gelang indes keine hohe Bewertung. Eine wirkliche Erklärung konnte die WWK dazu auf Nachfrage nicht liefern. Es gebe konzernweit die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, deren Arbeitsinhalte geeignet sind, flexibel auch von zu Hause aus arbeiten. Die explizite Ausgestaltung werde bereichsindividuell geregelt.

Philipp Belli, @ WWK

Zur Frage der Bedeutung solcher Untersuchungen und Auszeichnungen sagt Philipp Belli, Abteilungsleiter Digitale Kommunikation und Online Marketing bei der WWK: „Hochwertige Arbeitgeberauszeichnungen spielen heute branchenübergreifend eine wichtige Rolle im Employer Branding und Recruiting. Auch wir halten Arbeitgeberauszeichnungen für ein geeignetes Instrument, um die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und die Bewerbersuche zu unterstützen. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, werden sie bei der WWK als Teil einer umfassenden Employer-Branding-Strategie eingesetzt, die interne Maßnahmen (zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit) mit externer Kommunikation verbindet (zu Beispiel Social Media).“

Nur sieben Versicherer dabei

Die Aussagekraft der Untersuchung über die Versicherungsbranche ist indes gering. Auf Nachfrage teilten die Studienmacher des SWI mit, dass sieben Unternehmen der Assekuranz an der Umfrage teilnahmen. Im Vorjahr wurden vier andere Gesellschaften ausgezeichnet. So lag die Zurich Gruppe Deutschland 2023 in zwei von drei Kategorien bei Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten sogar auf Platz 1. Ausgezeichnet wurden damals auch die Ecclesia-Gruppe, Huk-Coburg (100 Punkte bei Familienfreundlichkeit) und die VHV.

Ein Sprecher der Zurich, die dieses Jahr nicht teilnahm, sagte: „Ich gehe nicht davon aus, dass Zurich schlechter abgeschnitten hätte, als im Vorjahr. Im Gegenteil: wir erfüllen weiterhin in bester Weise die Kriterien Familienfreundlichkeit, Remote Work und faire Karriereförderung. Unser Engagement in all diesen Punkten ist ungebrochen hoch.“ Zudem sei Anfang des Jahres zusätzlich zum bestehenden „FlexWork“-Modell auch die Möglichkeit zum Arbeiten im Ausland ausgeweitet worden. Bei den zahlreichen Rankings und Siegeln zur Arbeitgeberattraktivität werde die Zurich stets mit Top-Noten innerhalb der Assekuranz als auch branchenübergreifend ausgezeichnet.

Die Huk-Coburg antwortete auf eine Anfrage von DAS INVESTMENT nicht.

Arbeitgeberattraktivität hat in der Branche hohen Stellenwert

Umfragen von DAS INVESTMENT zum Beispiel zum Thema Diversity zeigen das enorme Engagement der Branche in den auch jetzt untersuchten Themen auf. Netzwerke für Minderheiten wie das der Allianz finden sich dabei in fast allen Top-20-Unternehmen der Branche. Überdies überbieten sich die Unternehmen geradezu in Angeboten in Bereichen wie Talentförderung, Weiterbildung, Mentoring oder Betreuung. Homeoffice hat trotz sehr individueller Regeln in der Assekuranz zudem eine hohe Akzeptanz und Verbreitung.