Anhand von Internetquellen will eine aktuelle Studie herausgefunden haben, welche Versicherer den Ruf haben, besonders familienfreundlich zu sein. Doch die Methodik ist fragwürdig.

Eine aktuelle Studie will zeigen, wer – zumindest im m öffentlichen Diskurs – mit Vereinbarkeit, flexiblem Arbeiten und guter Unternehmenskultur punktet.

Welche Unternehmen als besonders familienfreundliche Arbeitgeber gelten, hat das Dienstleistungsunternehmen Servicevalue untersucht. Kooperationspartner sind das FAZ-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen und das Marktforschungsunternehmen IMWF. Die besten Unternehmen aus 88 Branchen wurden dabei ausgezeichnet, darunter auch Versicherer und Versicherungsmakler.

Datenbasierte Untersuchung

Wichtig zu wissen ist, dass die Untersuchung „Familienfreundliche Arbeitgeber 2025“ nicht auf tatsächlichen Mitarbeitererfahrungen oder Unternehmensbefragungen basiert. Vielmehr handelt es sich um ein vollständig datengetriebenes Social-Listening-Verfahren. Es sollt Aufschluss darüber geben, welchen Ruf im Internet die Unternehmen als familienfreundliche Arbeitgeber haben. Insoweit lassen die Ergebnisse keine belastbare Aussage darüber zu, wie es um die Familienfreundlichkeit in den bewerteten Unternehmen tatsächlich bestellt ist.

So funktioniert die Methodik

Die Autoren geben zur Methodik an, dass zunächst ein sogenanntes Crawling anhand definierter Suchbegriffe durchgeführt wird: Die Studienautoren sammelten dafür 3,2 Millionen Textfragmente aus rund 100 Millionen Online-Quellen zu etwa 17.100 Unternehmen, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 20. September 2025 abgegeben wurden.

Berücksichtigt werden nahezu sämtliche frei zugänglichen, deutschsprachigen Online-Quellen – von Nachrichtenportalen über Blogs und Foren bis zu Social-Media-Kanälen. Ausgeschlossen sind Inhalte hinter Paywalls sowie Seiten aus Österreich und der Schweiz.

Die Suchanfragen erfolgen anhand von drei themenbezogenen Eventtypen, die unterschiedlich gewichtet werden:

Familienfreundlichkeit (50 Prozent): Aussagen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der grundsätzlichen Familienpolitik des Unternehmens sowie Boni für Familien

Arbeitsklima (25 Prozent): Arbeitsbedingungen, Kollegenzusammenhalt, Arbeitsauslastung, Möglichkeit von Homeoffice und mobiler Arbeit

Arbeitgeber (25 Prozent): Arbeitsplatzsicherheit, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Aussagen zur Work-Life-Balance und zum Berufsklima

So kommen die Ergebnisse zustande

Im nächsten Schritt, dem Processing, wird mit KI-Hilfe ausgewertet, wie und in welcher Verbreitung über die Unternehmen gesprochen wird. Dazu ermitteln die Studienautoren zunächst, ob die Textfragmente eher positiv oder negativ ausfielen. Aus der Differenz entstand für jedes Unternehmen ein Tonalitätssaldo, getrennt nach den drei Eventtypen und entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet.

Parallel wird auch berücksichtigt, wie weit diese Aussagen tatsächlich reichen: ob sie nur auf wenig beachteten Plattformen erschienen oder größere Resonanz finden. Beide Werte – Tonalität und Reichweite – werden zu einer ersten Gesamtpunktzahl zusammengeführt.

Diese Punktzahl wird anschließend innerhalb der jeweiligen Branche normiert: Das bestbewertete Unternehmen setzt mit 100 Punkten den Maßstab, alle übrigen werden daran gemessen. Im letzten Schritt wird der Durchschnittswert aller Unternehmen der Branche berechnet. Wer diesen übertrifft, wird als „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2025“ ausgezeichnet.

Wie Servicevalue viele Sieger produziert

Die Methodik, alle Unternehmen oberhalb eines Mittelwerts auszuzeichnen, führt statistisch zwangsläufig zu einer Vielzahl von Siegern. Besonders fragwürdig ist, dass keine absoluten Ergebnisse gewertet werden, sondern das relative gesehen beste Branchenergebnis völlig unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis der Datenauswertung als absoluter Referenzwert für Familienfreundlichkeit gesetzt wird.

Die Vorgehensweise von Servicevalue wird seit Jahren kritisiert, vor allem von Verbraucherschützern. Sie ist offensichtlich dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. In Branchenkreisen spricht man von Lizenzgebühren von 15.000 Euro pro Jahr.

Das Ergebnis

Insgesamt werden sechs Versicherungsmaklerunternehmen und 19 Versicherer ausgezeichnet. Bei den Maklern geht der Branchensieg an Fidessecur. Wie viele Unternehmen branchenbezogen berücksichtigt werden, teilen die Studienmacher nicht mit. Das vollständige Ranking zu „Familienfreundliche Arbeitgeber 2025“ gibt es hier.

DAS INVESTMENT Versicherungen hat die Top 10 der Versicherer in einer Bilderstrecke zusammengestellt.