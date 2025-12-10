Versicherungspflichtgrenze, Arbeitgeber- und Rentenzuschüsse, Beihilfe für Familienangehörige: Der PKV-Verband informiert, was sich 2026 für privat Krankenversicherte ändert.

PKV-Verband Arbeitgeberzuschuss, Sozialtarife & Co.: Das ändert sich 2026 in der PKV

Mit den PKV-Beiträgen steigen 2026 auch Arbeitgeber- und Rentenzuschüsse. Auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze wird erhöht.

Für Privatversicherte gelten ab 1. Januar 2026 neue Grenzen und Zuschüsse. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Höhere Versicherungspflichtgrenze

Die Jahresarbeitsentgeltgrenze steigt 2026 auf 77.400 Euro. Nur wer dieses Einkommen erreicht, kann als Beschäftigter von der GKV in die PKV wechseln. Im laufenden Jahr liegt die Schwelle noch bei 73.800 Euro.

Bereits Privatversicherte, deren Einkommen unter die neue Grenze fällt, werden zwar versicherungspflichtig in der GKV. Sie können sich jedoch von dieser Pflicht befreien lassen und privat versichert bleiben. Der Antrag muss bis spätestens Ende März 2026 bei einer gesetzlichen Krankenkasse gestellt werden.

Neue Grenzen für geringfügig Beschäftigte

Wer nur ein geringfügiges Einkommen erzielt, ist nicht versicherungspflichtig in der GKV und kann sich privat versichern. Die Einkommensgrenze steigt ab 1. Januar 2026 auf 603 Euro monatlich (aktuell: 556 Euro).

Beihilfeberechtigte Familienangehörige

Angehörige von Beamten können sich privat versichern, wenn sie bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig sind und bei selbstständiger Tätigkeit eine Einkommensgrenze nicht überschreiten. Diese liegt bei der Bundesbeihilfe 2026 bei 22.648 Euro jährlich (aktuell: 21.832 Euro). Für Landesbeamte gelten je nach Bundesland unterschiedliche Werte.

Sobald Familienangehörige einer abhängigen Beschäftigung nachgehen, werden sie unabhängig von der Beihilfeberechtigung versicherungspflichtig in der GKV.

Gestiegene Arbeitgeberzuschüsse

Der maximale Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung steigt 2026 auf 508,59 Euro monatlich (aktuell: 471,32 Euro). Für die Pflegeversicherung zahlen Arbeitgeber maximal 104,63 Euro (aktuell: 99,23 Euro).

Schöpfen privatversicherte Angestellte den maximalen Arbeitgeberzuschuss nicht aus, können sie einen Zuschuss zum PKV-Beitrag ihrer Familienangehörigen erhalten. Voraussetzung: Das Familienmitglied geht keiner Beschäftigung nach und hat nur ein geringes Einkommen, beispielsweise aus Kapitalerträgen. Dieses Einkommen darf 2026 höchstens 565 Euro monatlich betragen (aktuell: 535 Euro). Bei geringfügiger Beschäftigung gilt die höhere Grenze von 603 Euro.

Höherer Rentenzuschuss zur PKV

Rentner mit PKV-Schutz erhalten einen Zuschuss von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Dessen Höhe hängt von der individuellen Rentenhöhe, dem allgemeinen GKV-Beitragssatz und dem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz ab. Letzterer wird zum 1. Januar 2026 auf 2,9 Prozent angehoben, wodurch sich auch der Rentenzuschuss leicht erhöht.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Neue Höchstbeiträge in den Sozialtarifen

Die PKV bietet mit Basis- und Standardtarif zwei Sozialtarife für Versicherte in finanziellen Schwierigkeiten an. Beide orientieren sich am Leistungsniveau der GKV, unterscheiden sich aber in ihren Zugangsbedingungen.

Der Basistarif steht allen offen, die ihre PKV ab 2009 abgeschlossen haben. Er richtet sich vor allem an sozial hilfebedürftige Versicherte. Der Höchstbeitrag steigt 2026 auf 1.017,18 Euro monatlich (2025: 942,64 Euro). Bei sozialer Hilfebedürftigkeit sinkt der Beitrag auf die Hälfte, zusätzlich kann der Sozialhilfeträger bezuschussen. Im Basistarif gibt es keine Risikozuschläge für Vorerkrankungen.

Der Standardtarif ist nur für Versicherte zugänglich, die ihre PKV vor 2009 abgeschlossen haben und mindestens zehn Jahre Vorversicherungszeit aufweisen. Der Höchstbeitrag beträgt 2026 maximal 848,62 Euro monatlich (2025: 804,82 Euro). Ehepaare zahlen zusammen höchstens 1.272,93 Euro (2025: 1.207,23 Euro, entspricht 150 Prozent des Höchstbeitrags). Aufgrund der Anrechnung von Alterungsrückstellungen zahlen langjährig Versicherte im Standardtarif meist deutlich weniger als den Höchstbeitrag.

Für unter 65-Jährige gilt beim Zugang zum Standardtarif eine Einkommensgrenze, die der Beitragsbemessungsgrenze der GKV entspricht. Das jährliche Gesamteinkommen darf 2026 maximal 69.750 Euro betragen (aktuell: 66.150 Euro).

Digitale Beitragsbescheinigungen

Papierbescheinigungen für den Nachweis der PKV-Beiträge gegenüber Arbeitgebern entfallen ab 2026. Die PKV-Unternehmen übermitteln die Beitragswerte digital an das Bundeszentralamt, das sie den Arbeitgebern bereitstellt. Versicherte müssen nicht mehr aktiv werden, damit Arbeitgeberzuschuss und Lohnsteuerberücksichtigung erfolgen.

Änderungen in der Pflege

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss regelmäßig einen Beratungsbesuch wahrnehmen. Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5 reicht ab 2026 ein halbjährlicher Rhythmus statt wie bisher vierteljährlich.

Bewohner gemeinschaftlicher Wohnformen erhalten ab 2026 einen pauschalen monatlichen Zuschuss von 450 Euro zur Sicherstellung selbstbestimmter Pflege.

Diese Pflegeregelungen stammen aus dem „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“, das noch nicht endgültig beschlossen ist.

Neue Funktionen für die ePA

Immer mehr PKV-Anbieter stellen ihren Versicherten die elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung. Ab Mitte 2026 wird der digital gestützte Medikationsprozess erweitert. Ärzte können dann in der Medikationsliste auch rezeptfreie Arzneimittel ergänzen und einen elektronischen Medikationsplan als Therapieübersicht anlegen.