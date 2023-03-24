Rückläufige Erwerbsquote Arbeitskräftemangel – vorübergehend oder strukturell?

Der Fachkräftemangel ist kein rein deutsches Problem, sondern in vielen Industrieländern zu beobachten. Wie grundlegend Corona die Einstellung zur Arbeit verändert hat und welche Auswirkungen dies auf die Erwerbsquote hat, erläutert Frédéric Leroux, Mitglied des Investmentkomitees von Carmignac.

Rentnerpaar auf dem Marienplatz in München: Die frühen Renteneintritte tragen zu einem deutlichen Rückgang der Erwerbsquote bei.

In vielen Industrieländern mangelt es an Arbeitskräften. Zeitgleich deuten die Prognosen auf ein geringes oder sogar negatives Wirtschaftswachstum hin. Der Arbeitskräftemangel resultiert aus den äußerst vielfältigen und bisher noch nicht vollständig erfassten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Verbindung mit der Bevölkerungsalterung und dem neuen inflationären Umfeld.

Die Grafik von der US-Notenbank zeigt, dass die Pandemie die Zahl der Pensionierungen in den USA in die Höhe getrieben hat. Dies zeugt von einer stärkeren Bereitschaft der Menschen, ihren Lebensstil zu ändern. Möglich wurde dies durch zusätzliche Ersparnisse infolge der staatlichen Unterstützung der Haushalte und durch die zwangsweise Einschränkung des Konsums während der zwei Pandemiejahre.

Erwerbsquote in den USA rückläufig

Die frühen Renteneintritte tragen zu einem deutlichen Rückgang der Erwerbsquote bei. Dieser wird durch die Verringerung der Zahl der Doppelverdienerhaushalte und durch die Zunahme der Teilzeitarbeit noch verstärkt.

Der Rückgang der Erwerbsquote deutet darauf hin, dass Arbeit heute weniger Wert beigemessen wird.

Quelle: Board of Governors of the Federal Reserve System – 3. März 2023

Die Pandemie hat außerdem die Telearbeit normalisiert. Nach der anfänglichen Begeisterung muss sich nun allerdings zeigen, wie hoch die Produktivität bei dieser Arbeitsform ist. Jeder Produktivitätsverlust würde einen erhöhten Bedarf an Arbeitskräften bedeuten. Doch die Lage ist bereits jetzt angespannt, da offenbar viele Arbeitnehmer aufgrund von Long-Covid-Symptomen nicht verfügbar sind.

Migration, Demografie und Renteneintrittsalter

Abgesehen von diesem soziologischen Aspekt hat Covid-19 auch die Zuwanderung deutlich verringert.

Wie also lässt sich die Migrationspolitik in Anbetracht der Relokalisierung strategisch wichtiger Produktionskapazitäten und einer gleichzeitigen Alterung der Gesellschaft, die das Arbeitskräfteangebot schmälert, optimieren? Wie lange sollten Menschen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels berufstätig sein?

Der Fall Japans, in dem Demografie, Vollbeschäftigung und eine schleppende Konjunktur aufeinandertrafen, sollte uns nachdenklich stimmen.

Inflation verschleiert Rezessionsfolgen

Tatsächlich scheint der Arbeitsmarkt in Zeiten der Inflation recht lange robust zu bleiben, wenn es zu einem Wirtschaftsabschwung – oder sogar einer Rezession – kommt. Denn das durch Preiserhöhungen ermöglichte Umsatzwachstum der Unternehmen verschleiert zunächst die Realität des schwächeren Verkaufsvolumens, wodurch die Entscheidung zu Einsparungen auf Angebotsseite, insbesondere mittels Entlassungen, hinausgezögert wird. Bei einer inflationären Rezession findet die Anpassung des Arbeitsmarkts mit Verzögerung statt und fällt dann umso drastischer aus.

Die unvermeidliche Rückkehr der schwierigen Monatsenden und die Berücksichtigung der bevorstehenden Verlangsamung werden zu einer teilweisen Normalisierung des Arbeitsmarktes beitragen. Dadurch wird sich allerdings weder an der neuen Einstellung zur Arbeit noch an der Überalterung der Bevölkerung etwas ändern. Der Arbeitskräftemangel wird somit aus strukturellen Gründen bestehen bleiben.