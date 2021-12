Arbeitskraft absichern Die besten Dread-Disease- und Grundfähigkeitsversicherer

„Die Absicherung der Arbeitskraft eines Kunden zählt zu den Paradedisziplinen der Versicherungsmakler“, steht für die Verantwortlichen der Versicherungsmakler Genossenschaft (Vema) fest. „Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ist als Königsweg nach wie vor das dominierende Produkt, mit dem diese Herausforderung gemeistert wird.“ Doch es gibt Alternativprodukte zur BU, die nicht für alle Arbeitnehmer erschwinglich seien: „Nicht jeder Kunde ist, bedingt durch Berufsbild oder gesundheitliche Vorgeschichte, zu normalen Bedingungen in einer BU absicherbar. Womöglich schrecken Ausschlüsse oder schlicht der Preis den Kunden.“

Oder ein Alternativprodukt passe einfach besser zu den Wünschen der Kunde an ihre Arbeitskraftabsicherung. Trotz der noch geringen Relevanz der BU-Alternativen im Vertrieb hätten sie dennoch ihre Daseinsberechtigung im Produktportfolio eines Maklers. Insbesondere die Absicherung der finanziellen Folgen schwerer Krankheiten (englisch: Dread Disease) beziehungsweise dem Verlust von Grundfähigkeiten hätten inzwischen etabliert. Bei einer aktuellen Umfrage nannten die befragten Vema-Makler die folgenden drei Anbieter von Dread-Disease-Policen beziehungsweise Grundfähigkeitsversicherungen am häufigsten:

Ihre Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten führt die Vema in regelmäßigen Abständen durch. Im Rahmen dieser Umfragen werden die inzwischen etwa 3.500 Partnerbetriebe der Genossenschaft gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen. Mit dieser Begrenzung wolle man sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Gesamtergebnis dominieren. Die Versicherungsmakler sollen jeweils sowohl die Qualität der Produkte als auch der Antragsbearbeitung und Policierung bewerten. Ebenso wird nach den Erfahrungen im Leistungsfall gefragt.