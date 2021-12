Arbeitskraftabsicherung Vermittler küren die besten BU-Versicherer

Aus Sicht von Versicherungsvermittlern ist die Alte Leipziger der beste Berufsunfähigkeitsversicherer. Das zeigt die Studie „Asscompact Awards BU / Arbeitskraftabsicherung 2014“, für die die Betriebsberatungs Gesellschaft und das Institut für Versicherungsbetrieb 456 Versicherungsmakler, Kapitalanlage-Vermittler und Mehrfachvertreter befragt haben. Voraussetzung war, dass die Vermittler im vergangenen Jahr mindestens sieben vermittelte Policen zur Arbeitskraftabsicherung vorweisen konnten. Das „ Versicherungsjournal “ hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.Einerseits sollten die Vermittler die Marktbedeutung der Versicherer einschätzen. Dazu waren sie aufgefordert, die Geschäftsanteile ihrer Lieblings-Anbieter (nach Courtagehöhe) anzugeben. Es ging also darum herauszufinden, welcher BU-Anbieter bei den Vermittlern am wichtigsten und präsentesten sind.Die Versicherer konnten von den Vermittlern jeweils höchstens 100 Prozent bekommen, die die Studie als 100 Punkte interpretiert. Die Punkte werden addiert und anschließend indexiert, sodass der Erstplatzierte automatisch 100 Punkte erhält. Die Punktzahlen auf den folgenden Rängen sind als prozentualer Anteil am Erstplatzierten-Ranking zu lesen. Auf Platz 1 stellte sich also die Alte Leipziger mit 100 Punkten, mit 63,50 Punkten landete der Volkswohl Bund auf Platz 2.Neben der Marktbedeutung hat die Studie ihr Augenmerk auch auf die Gesamtzufriedenheit mit den BU-Versicherern gelegt. Dabei sollten die befragten Vermittler Kriterien aus den Bereichen Unternehmensführung, Produktmanagement, Vertriebsunterstützung, Abwicklungsservice und Courtage mit Schulnoten bewerten.Hier macht der Volkswohl Bund das Rennen und landet mit einer durchschnittlichen Note von 1,83 auf Platz 1. Knapp dahinter kommt Standard Life mit einer 1,87. Auch die Alte Leipziger steht wieder auf dem Treppchen, sie hat die Note 1,89 erhalten und liegt damit 3,61 Prozentpunkte hinter dem Erstplatzierten.Dank der zweifachen sehr guten Bewertung kommt die Alte Leipziger auch im Gesamtranking sehr gut weg. Mit einem Gesamt-Indexwert von 196,39 Punkten ist die Versicherung die beste aus Maklersicht.